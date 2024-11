Riccardo Prini presenta “La vittoria di Icaro”

Venerdì 22 novembre alle 18, Riccardo Prini presenta “La vittoria di Icaro” (StreetLib) alla Libreria Feltrinelli Livorno, via di Franco 12

Venerdì 22 novembre alle 18, Riccardo Prini presenta “La vittoria di Icaro” (StreetLib) alla Libreria Feltrinelli Livorno, via di Franco 12.

In una Parigi del futuro, nel marzo del 2036, Lorena Dubois si ritrova immersa in una serie di misteri che affondano le radici nel passato della sua famiglia. Dopo la morte improvvisa della madre Svetlana, Lorena scopre l’esistenza di un fratellastro, Dimitri, e di una sorellastra, Irina Morozova, potente figura a capo del progetto “Shadowlink”. Questa rivelazione sconvolge la sua realtà e la spinge a cercare la verità nascosta dietro le ultime parole della madre. Mentre cerca di mettere insieme i pezzi del puzzle familiare, Lorena si confronta con segreti, bugie e tradimenti. Ogni scoperta la porta più vicina a un confronto decisivo con Irina, dove ogni parola e gesto possono avere conseguenze inimmaginabili. Nel frattempo, la storia parallela di Richard Orsini e delle sfide mediche su Marte introduce un ulteriore livello di complessità e tensione, intrecciando il destino di Lorena con quello dell’intera umanità. “La Vittoria di Icaro” è un viaggio attraverso le tempeste emotive e le lotte interiori, in cui il legame tra madre e figlia, l’eredità di segreti e la ricerca della verità si fondono in una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena. Lorena dovrà affrontare il passato per trovare il suo posto nel futuro, in un mondo dove la scienza e l’amore si intrecciano in modo indissolubile.

“La Vittoria di Icaro” di Riccardo Prini è il secondo volume della serie “Dalla Alchimia alla Scienza”; in questo noir incentrato su un mistero scientifico e famigliare e ambientato in un futuro prossimo, il 2040, si rievoca il messaggio trasmesso dal mito greco di Icaro – precipitato dal cielo dopo averlo conquistato con le sue ali fatte di piume attaccate con la cera, perché la sua sfrenata ambizione lo aveva spinto a volare troppo vicino al sole – per riflettere e far riflettere sulle responsabilità etiche nel perseguire ossessivamente il progresso scientifico e tecnologico. La storia di Icaro è una preziosa testimonianza della fragilità e al contempo della grandezza dell’essere umano che, se non accompagnata da rigore e coscienza, può condurre alla distruzione. Fino a che punto, quindi, siamo disposti a pagare il costo della conoscenza e del progresso? Sarà la domanda che si porranno alcuni dei personaggi di questo affascinante romanzo, dilaniati tra la sete di sapere e la paura di ciò che potranno scoprire, fiduciosi nelle possibilità umane ma anche atterriti dall’ingordigia e dall’arroganza della loro razza – «Lorena comprese che non era solo l’universo ad essere vasto e inesplorato. Anche le aspirazioni umane, nella loro forma più audace, erano un universo a sé, ricco di meraviglie ma anche di abissi insondabili».

Riccardo Prini intreccia sapientemente mitologia e fantascienza per raccontarci di un progetto scientifico, Shadowlink, che utilizza le ultime frontiere della fisica quantistica per creare un sistema di comunicazione che possa superare le limitazioni di distanza, velocità e tempo, e che avrà anche un risvolto inimmaginabile e potenzialmente rivoluzionario. Chiusi in una base nella Lapponia svedese, un gruppo di scienziati si trova a confrontarsi non solo con i segreti della materia ma anche con i loro conflitti interiori; scienza e relazioni umane si fondono in questo romanzo caratterizzato da scenari grandiosi e da personaggi complessi, la cui psiche è analizzata con attenzione restituendone le luci e le ombre. L’autore riesce inoltre a trasmettere delle nozioni importanti di fisica quantistica rendendola comprensibile e accattivante, e inserendola perfettamente in un contesto di giochi di potere, manipolazioni e tradimenti.

Riccardo Prini è un ingegnere libero professionista e docente, con un importante percorso accademico e professionale. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria presso l’Università di Pisa, ha perfezionato i suoi studi all’Università di Stoccarda, dove ha ottenuto un ulteriore titolo in Ingegneria. Ha poi completato un Master di II livello in Economia Aziendale e Management e ottenuto l’abilitazione all’insegnamento presso l’Università di Pisa. La sua carriera professionale lo ha portato a ricoprire posizioni manageriali in aziende multinazionali tedesche, giapponesi e italiane nel settore dell’automazione, operando su scala globale. Nel 2023, Prini ha esordito come autore con il romanzo “L’Enigma di Flamel”, primo volume della collana “Dalla Alchimia alla Scienza”, a cui fa seguito nel 2024 “La Vittoria di Icaro”. Il filo conduttore della serie è la trasformazione spirituale dell’individuo: dal processo alchemico dell’opera al nero descritto nel primo libro, fino alla fase dell’albedo nel secondo. Per raccontare questa evoluzione, Prini integra le straordinarie scoperte della fisica quantistica, proponendole in chiave fantasy thriller, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico e gli studenti a queste affascinanti tematiche.

Condividi:

Riproduzione riservata ©