“Ricomincio da qui”, in mostra il libro della fotografa Sara Stojkovic

Parte del ricavato delle vendite del libro verrà devoluta alla Toscana Disabili Sport, che con l'occasione pubblicizzerà l'apertura di una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di 2 carrozzine da basket sulla piattaforma Gofundme al link https://www.gofundme.com/manage/aiutaci-a-comprare-le-carrozzine-da-basket

La Toscana Disabili Sport ASD invita tutti a partecipare all’apertura della galleria di Ricci Arte, via degli Arrotini 18 a Livorno, per le 18,30 di sabato 21 ottobre, per la mostra “Ricomincio da qui”, evento promozionale per l’omonimo libro della fotografa Sara Stojkovic.

Il libro è un racconto scritto e fotografico delle esperienze di vita, raccontate dagli stessi protagonisti e “fermate” dai sublimi scatti della Stojkovic, di persone, compresa la stessa Autrice, che hanno incontrato disabilità più o meno gravi e di come hanno incontrato “il punto di svolta”. Per dirla con le parole dell’Autrice: “Il “qui” del titolo vuole essere il “punto di svolta”. Nonostante tutto quello che è successo ad una persona del libro o a chi legge, il punto di svolta è quando il soggetto ha deciso di ricominciare in maniera ferma e tenace per la sua felicità” .

All’evento, oltre a Ricci Arte e TDS, collaborano la cantante Chiara Pellegrini e “La Bottega dell’Abate”, che curerà l’aperitivo.

Un ringraziamento particolare alla nostra social media manager, Giulia Salvadorini, per il minuzioso coordinamento tra tutte le realtà che contribuiscono all’evento e a quanti, già atleti e collaboratori della TDS, come il presidente Maurizio Melis, Alessio Nucciotti, Jonathan Spinelli, Alessandro Ferretti ed Elisa Marsili, hanno raccontato in questo libro le proprie storie.

Parte del ricavato delle vendite del libro verrà devoluta alla Toscana Disabili Sport, che con l’occasione pubblicizzerà l’apertura di una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di 2 carrozzine da basket sulla piattaforma Gofundme al link https://www.gofundme.com/manage/aiutaci-a-comprare-le-carrozzine-da-basket

Condividi: