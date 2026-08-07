“Ricordando Banana Republic” a Villa Trossi

Estate a Villa Trossi chiama sul palco domenica 9 agosto Lorenzo Taccini & La Piccola Orchestra, protagonisti insieme dello spettacolo intitolato "Ricordando Banana Republic"

Ci sono dischi, concerti e sodalizi che sono iconici nella storia della musica italiana. Banana Republic è uno di questi: uscito nel 1979, è un album live di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, frutto del tour che tennero insieme proprio nel 1979 e che riscosse un enorme successo in tutta la Penisola. Il disco raccoglie i 28 brani portati sui palchi di quella tournée, tra cui proprio la title track Banana Republic, ma anche il brano scritto assieme da Dalla e De Gregori Ma come fanno i marinai, Piazza Grande, Bufalo Bill e altri. Per rimembrare questa epocale esperienza, Estate a Villa Trossi chiama sul palco domenica 9 agosto Lorenzo Taccini & La Piccola Orchestra, protagonisti insieme dello spettacolo intitolato “Ricordando Banana Republic“. Va detto subito che non sarà una mera riproduzione di quel famoso disco, bensì un concerto strutturato che proporrà anche altre canzoni tratte dai repertori sia precedenti che successivi di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

Nel quadro del festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli andrà così in scena un altro interessante excursus nella canzone d’autore italiana. Stavolta però non siamo di fronte a una tribute band, bensì a un ensemble di sette elementi che quest’anno ha già aperto l’edizione 2026 di Estate a Villa Trossi con un concerto omaggio a Fabrizio De André, quindi torna per portare avanti e proporre al pubblico il suo percorso di ricerca nella storia della canzone d’autore italiana. Con ciò s’intende che la proposta di Lorenzo Taccini & La Piccola Orchestra non è una carrellata dei brani più famosi degli artisti presi in esame, bensì un viaggio che accompagna il pubblico nella conoscenza più approfondita dei loro repertori, andando a pescare anche episodi meno commerciali, meno noti, ma non per questo meno significativi. A ciò si aggiunga il fatto che tra le peculiarità di questo ensemble c’è un intervento prestante sugli arrangiamenti, personalizzati e rielaborati per adattare le parti musicali alla strumentazione della band, a partire dalle versioni live dei brani che vengono interpretati.

Lorenzo Taccini & La Piccola Orchestra hanno un percorso che viaggia ormai da oltre dieci anni e hanno posto un focus particolare sulla ricerca legata ai grandi nomi della canzone d’autore italiana. Cantautore livornese ed esperto di musica d’autore, Lorenzo Taccini (voce e chitarra) salirà sul palco con quella che dal 2017 a oggi è una formazione collaudata, ovvero: Claudia Argenti (chitarra), Matteo Mori (basso), Carlo Peveri (batteria), Michele Fierabracci (fisarmonica), Giovanni Cavicchia (flauto traverso) ed Elisabetta Mannini (violoncello).

Il concerto che si terrà domenica 9 agosto a Villa Trossi Uberti avrà come filo conduttore Banana Republic, ma affronterà anche altri brani dei due celebri artisti. Una serie di best of, qualche sorpresa e anche pezzi più ricercati come Le storie di ieri (brano pubblicato nel 1975 all’interno dell’album Rimmel e frutto della collaborazione tra Da Gregori e Fabrizio De André, che nel 1974 si ritirarono per circa un mese in Gallura), oppure Battere e levare (tratto dal disco Prendere e lasciare di De Gregori). Questi e altri brani inseriti nella scaletta testimoniano proprio l’intenzione di non scadere nella ridondanza della fama dei due artisti, bensì di rendere loro omaggio veicolando i loro messaggi e una conoscenza più approfondita dei loro repertori. Non mancheranno comunque brani più famosi, per un concerto da godersi e da cantare in armonia con i musicisti che saliranno sul palco.

Villa Trossi Uberti – Livorno

9 agosto 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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