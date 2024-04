(1) Allegati (1) IL PERCORSO E IL PROGRAMMA DELLA RIEVOCAZIONE

Rievocazione storica della corsa automobilistica “1901 Piombino-Livorno” con arrivo alla Terrazza Mascagni

Alla corsa, che seguirà un percorso di 88 km lungo la via Aurelia, parteciperanno rare e preziose automobili costruite prima del 1918, con equipaggi provenienti da tutta Europa in abbigliamento d’epoca. L'arrivo, fronte mare, è previsto per le 17 di sabato 27 aprile

Si svolgerà sabato 27 aprile, la rievocazione storica della “1901 Piombino-Livorno”, la prima gara automobilistica tenutasi in Toscana e una delle prime al mondo (clicca sulla clip in alto sopra al titolo per consultare il programma e il percorso della rievocazione).

Alla corsa, che seguirà un percorso di 88 km lungo la via Aurelia, parteciperanno rare e preziose automobili costruite prima del 1918, con equipaggi provenienti da tutta Europa in abbigliamento d’epoca.

Per queste vetture si tratta di un evento straordinario, in quanto ormai non possono più circolare liberamente perché sprovviste degli standard di sicurezza obbligatori per il codice stradale, come le luci di stop, le frecce e altri indispensabili accorgimenti. La manifestazione è stata quindi autorizzata e resa possibile grazie all’impegno della Prefettura di Livorno, al contributo della Regione Toscana e alla partecipazione della Polizia Stradale e di tutti i corpi di Polizia Municipale dei comuni interessati dal percorso (Piombino, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Bibbona, Cecina, Rosignano Marittimo e Livorno). L’organizzazione dell’evento è a cura dell’Associazione “Il Garage del Tempo – Costa degli Etruschi”.

Il raduno delle auto è previsto in piazza Bovio a Piombino, con partenza alle ore 10. Sono previste soste ogni 15-20 km, in particolare a Bolgheri presso la tenuta Di Vaira per il pranzo, poi a San Guido (viale dei cipressi), a Cecina, alla pineta Marradi di Castiglioncello (ore 15.30) e infine, alle ore 17, l’arrivo alla Terrazza Mascagni di Livorno, dopo il passaggio in Accademia Navale, e in coincidenza con le regate e le iniziative della Settimana Velica Internazionale. È prevista la consegna di una Placca Ricordo ai partecipanti e la presentazione delle vetture. Alle ore 19.30 all’Hotel Palazzo conferenza “La 12hp apre alla Fiat la strada del successo” con interventi dell’ing. Lorenzo Morello della Commissione cultura dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e dell’ing. Davide Lorenzone curatore del Museo dell’Automobile di Torino.

Il giorno successivo, domenica 28 aprile, dalle ore 9 alle ore 13 raduno delle auto storiche e visite guidate all’Accademia Navale.

Tra l’altro la “1901 Piombino-Livorno” fece registrare anche la prima vittoria della FIAT (fondata appena due anni prima) in una corsa automobilistica, e per l’occasione il MAUTO, Museo dell’Automobile di Torino, ha messo a disposizione, per la gioia degli appassionati, una fantastica FIAT 12/16 HP appena restaurata.

Nei resoconti giornalistici dell’epoca si legge che la gara doveva partire da Grosseto con percorso previsto di 150 km, riservato ad automobili, mototricicli e motociclette. A causa delle abbondanti precipitazioni, nel grossetano la strada era impraticabile, quindi la partenza avvenne da Piombino e il percorso fu ridotto. Per i mezzi dell’epoca la distanza era comunque notevole, tanto che molti equipaggi si ritirarono lungo il percorso e nessuna motocicletta arrivò al traguardo.

Fu proclamato vincitore il conte Camillo della Gherardesca, che era il proprietario della vettura prima arrivata, una F.I.A.T. 12 HP Corsa pilotata da Felice Nazzaro (si usava così). Fu un grande successo anche per la FIAT, che vinse la sua prima gara sbaragliando la potente Panhard Levassor 32HP.

Le modifiche alla viabilità – Dalle ore 16 di sabato 27 aprile, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei veicoli d’epoca, sarà momentaneamente interdetta la circolazione in via del Littorale, via Pigafetta, viale Vespucci, via Pendola, viale di Antignano e viale Italia fino alla Terrazza Mascagni.

Agenti motociclisti della Polizia Municipale di Livorno presidieranno il percorso cittadino per garantire la sicurezza di spettatori e guidatori.

