Rimembrando La Rosa, laboratorio teatrale dedicato al quartiere

Giovedì 17 ottobre alle ore 17 presso il parco “Rosa dei Venti” di via Villari presentazione pubblica del laboratorio teatrale a cura di Fabrizio Brandi, direttore artistico di Scenari di Quartiere. Il laboratorio è sostenuto dalla sezione soci Coop di Livorno e rientra tra i progetti legati alla gestione del bene comune parco Rosa dei Venti. Sarà articolato in sei incontri organizzati nei fine settimana da novembre ad aprile presso lo spazio soci Coop in via delle Margherite, 18 per un gruppo di massimo 10 aspiranti attori-narratori. La volontà è quella di creare un itinerario di memoria condivisa sul quartiere La Rosa attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, raccogliere storie, aneddoti e ricordi che gli attori trasformeranno poi in narrazioni e in uno spettacolo teatrale conclusivo. Per info, costi e prenotazioni: [email protected]. Tel. 3355405486.

