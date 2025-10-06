Rino Gaetano Band. Il progetto di Alessandro Gaetano in concerto a The Cage

Livorno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più interessanti della stagione: venerdì 10 ottobre al The Cage torna la Rino Gaetano Band, guidata da Alessandro Gaetano, in occasione del tour celebrativo “Ma il cielo è sempre più tour 2025”.

Il concerto arriva in un anno particolarmente significativo: ricorrono infatti i 50 anni di “Ma il cielo è sempre più blu” e i 75 anni dalla nascita di Rino Gaetano, un artista unico e senza tempo che continua a emozionare intere generazioni.

La Rino Gaetano Band, da anni punto di riferimento ufficiale per chi ama il cantautore, ha calcato i palchi più prestigiosi d’Italia – da Sanremo al Concerto del Primo Maggio – oltre a produzioni televisive e documentari RAI, videoclip ufficiali Sony e il celebre Rino Gaetano Day di Roma. La missione di Alessandro e della Band è chiara: mantenere viva e autentica l’opera di Rino, con uno spettacolo che fonde energia, poesia e memoria collettiva.

In scaletta non mancheranno i grandi classici – da “Ma il cielo è sempre più blu” a “Gianna”, da “Aida” a “Nuntereggae più” – accanto a perle meno note e brani postumi, capaci di svelare nuove sfumature dell’universo gaetaniano. Sul palco, insieme ad Alessandro Gaetano (voce, chitarra, percussioni), ci saranno Ivan Almadori (voce, chitarra), Fabio Fraschini (basso), Michele Amadori (tastiere, cori), Alberto Lombardi (chitarra elettrica, cori) e Marco Rovinelli (batteria).

Un viaggio musicale intenso, energico ed emozionante, che riporta a Livorno la magia di Rino Gaetano.

📅 Data: venerdì 10 ottobre 2025

🕤 Orario inizio: 22:00

📍 Location: The Cage, via del Vecchio Lazzeretto 20, Livorno

🎟 Biglietti in prevendita: Ticketsms – Rino Gaetano Band Livorno

LA RINO GAETANO BAND

A oltre quarant’anni dalla scomparsa del geniale cantautore calabro-romano, la musica e le parole di Rino Gaetano continuano a emozionare, divertire e far riflettere. La sua eredità artistica rivive oggi nei concerti della RINO GAETANO BAND, fondata nel 1999 da Anna Gaetano, sorella del cantautore, che per anni ne ha seguito con dedizione la crescita e l’attività. Dal 2013 la gestione è passata al nipote Alessandro Gaetano, che porta avanti il progetto con la stessa passione e con uno sguardo rivolto al futuro, mantenendo viva e autentica la memoria dello zio.

Alessandro non è soltanto il custode della memoria di Rino Gaetano, ma il motore di un progetto che negli anni è diventato il riferimento ufficiale per chi ama Rino. Dai grandi palchi italiani – come Sanremo e il Concerto del Primo Maggio – alle produzioni televisive e documentari RAI, dai videoclip ufficiali Sony fino al Rino Gaetano Day di Roma e alle mostre dedicate, Alessandro e la Band sono da sempre impegnati a tenere viva e autentica l’opera di un artista unico e senza tempo.

I concerti della Rino Gaetano Band sono veri e propri viaggi musicali: energici, emozionanti e trascinanti. In scaletta trovano spazio i brani più celebri – da Ma il cielo è sempre più blu a Gianna, da Aida a Nuntereggae più – accanto a perle meno note e canzoni pubblicate postume, che svelano ancora nuove sfumature del mondo poetico di Rino. Sul palco, insieme ad Alessandro (voce, chitarra, piccole percussioni), ci sono Ivan Almadori (voce, chitarra), Fabio Fraschini (basso), Michele Amadori (tastiere, cori), Alberto Lombardi (chitarra elettrica, cori) e Marco Rovinelli (batteria), musicisti affiatati che contribuiscono a rendere ogni spettacolo unico.

Ogni serata è molto più di un concerto: è un omaggio sincero e rispettoso, ma anche un’occasione di festa collettiva, dove il pubblico ritrova quella miscela inconfondibile di ironia, poesia e impegno che ha reso Rino una voce ancora oggi attualissima.

La Rino Gaetano Band continua così a portare avanti la missione che Alessandro ha fatto sua: tramandare con professionalità, umiltà e passione le canzoni di Rino, ricordando che nessuno potrà mai eguagliarlo, né imitarlo, ma soltanto celebrarlo.

