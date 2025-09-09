Rinviato a lunedì 29 settembre lo spettacolo “Sì, viaggiare. Battisti, la storia”
Previsto oggi alle 21.30 in Fortezza Vecchia è stato rimandato per l'allerta meteo arancione in corso
Lo spettacolo “Sì, viaggiare. Battisti, la storia” previsto per questa sera, martedì 9 settembre – anniversario della morte di Lucio Battisti – in Fortezza Vecchia è rimandato per l’allerta meteo arancione in corso sulla regione Toscana fino alle 13 del 10 settembre. Lo show-tributo al grande cantautore, prodotto da Stage 11, è riprogrammato per lunedì 29 settembre alle ore 21.30. I biglietti saranno validi per la nuova data. Chi volesse richiedere il rimborso può rivolgersi ai canali ufficiali sui quali è stato acquistato il ticket. Menicagli Pianoforti e Stage 11 si scusano con il numeroso pubblico dell’evento per il disagio non dovuto all’organizzazione, ma dettato dal garantire l’incolumità delle persone come da ordinanza.
Riproduzione riservata ©
