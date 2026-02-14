Riparte la rassegna di Enrico Pompeo “A cena con”

A febbraio ricominciano gli appuntamenti di “A cena con”, una serie di incontri, che uniscono buon cibo e arte, ideata e curata dallo scrittore e insegnante Enrico Pompeo. La formula è quella del dialogo tra Pompeo e vari esperti di musica, cultura, fumetto, scrittura, cinema che presenteranno il loro nome di riferimento, attraverso interventi che uniranno video, letture, performance. Gli eventi avranno luogo presso il Centro Culturale Artemisia, in via di Popogna 43, zona Ardenza, La Rosa, uno spazio aperto recentemente, che si sta consolidando come un luogo di promozione e offerta artistica di prim’ordine. L’idea di Pompeo è quella di allestire eventi in diversi spazi cittadini, dall’ex Cinema Aurora, ad Artemisia, per citarne due, con l’obbiettivo di sviluppare relazioni e creare circuiti virtuosi

Sì parte Giovedì 19 febbraio con David Marsili, cantautore, musicista e autore, che illustrerà l’opera di Nick Cave, attraverso foto, video, ascolti di brani del cantautore australiano e con cover originali dal vivo.

Sì proseguirà poi giovedì 12 marzo con un incontro su Ornella Vanoni, condotto da Fabrizio Bartelloni, autore e critico musicale.

Giovedì 26 marzo sarà la volta del fumetto e dell’illustrazione, con la presentazione dell’opera di Altan, a cura di Virginia Tonfoni, autrice e giornalista.

Giovedì 9 aprile l’attrice e drammaturga Chiara Migliorini parlerà di Mary Shelley e di Frankenstein.

A chiudere questo ciclo giovedì 28 maggio sarà l’occasione di approfondire l’opera del maestro Paolo Conte, sempre a cura di Fabrizio Bartelloni.

Gli incontri inizieranno alle ore 20 con una cena a cura della cucina di Artemisia, a menù fisso, per iniziare poi l’incontro alle 20.45. il costo di ogni serata è di 20 euro, comprensivo di cena ed evento, alle quali vanno aggiunte i 5 euro della tessera Artemisia valida un anno. Prenotazione necessaria al numero 3333940346.

