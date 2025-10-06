Ripartono gli incontri letterari alla biblioteca del Vespucci Colombo

Riprendono gli incontri letterari organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci – Colombo. Il primo appuntamento, venerdì 10 ottobre alle 21.00 nell'aula magna della sede di Piazza Vigo. Al centro dell'incontro è il libro di Tiziano Arrigoni "Canto la rabbia che mi fa"

Riprendono gli incontri letterari organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci – Colombo. Il primo appuntamento, venerdì 10 ottobre alle 21.00 nell’aula magna della sede di Piazza Vigo. Al centro dell’incontro è il libro di Tiziano Arrigoni “Canto la rabbia che mi fa”, appena uscito per l’editore “I libri di Mompracem”.

L’evento, in collaborazione con Erasmo Libri, è coordinato da Michele Cecchini.

Il libro colloca le vicende all’interno della società italiana di inizio Novecento attraverso due vicende parallele. l’anarchico Luigi, fabbro ferraio, poi facchino e pescivendolo nullatenente, nella Toscana costiera, viene schedato come sovversivo. Al contempo, l’anarchico Biagio, nato a Marsiglia da emigrati toscani, anche lui toscano di costa, incrocia la storia di Mussolini.

Il vocabolario definisce sovversivo ciò che mira al rovesciamento dell’ordine costituito. Il sovversivo è pericoloso perché imprevedibile, fuori dagli schemi costituiti, impulsivo, violento nelle parole e talvolta pronto allo scontro fisico. Disposto a sacrificare la propria persona, a condizionare la propria vita per una causa, spesso è un illuso e va incontro alla sconfitta.

Tiziano Arrigoni, attraverso documenti di archivio, ricostruisce la storia di due anonimi sovversivi nell’Italia dei primi trent’anni del Novecento.

Tiziano Arrigoni è nato a Massa Marittima, in Toscana. Docente di liceo, scrive storie del mondo passato e presente. È autore di numerose opere di carattere prevalentemente storico, tra le quali: “La dinamite nella valigia. Viaggio nell’Italia di Luciano Bianciardi”, “Hollywood in Maremma”, “In fondo a sinistra. ‘900. Storie e passioni di gente comune”, “Garibaldini. L’ultima impresa”.

INFO: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©