Ripartono i corsi alla Corte dei Miracoli

Lunedì 14 ottobre ripartono i corsi alla Corte dei Miracoli. Nata a Livorno nel 1993, premiata come miglior officina magica d’Italia e luogo nel quale si sono formati grandi prestigiatori come Alberto Giorgi e Laura, premiati come campioni europei proprio quest’anno, Francesco Fontanelli, campione europeo di cartomagia, e molti altri; la Corte dei Miracoli prosegue la grande tradizione dell’arte magica livornese, cercando e formando ogni anno nuovi talenti di questa affascinante disciplina. Alle 18.00 si terrà una lezione introduttiva gratuita, sia per gli adulti che per i più piccoli, per presentare le novità e i corsi di quest’anno e per ripartire a fare magia insieme. L’appuntamento è in via Cestoni 61, in una nuovissima sede! Dopo 25 anni, infatti, questa estate la Corte dei Miracoli di Livorno ha deciso di trasferirsi in una nuova, più bella e, soprattutto, più grande sede. Non mancate per imparare i segreti dell’arte magica custoditi gelosamente per secoli, vi aspettiamo!

