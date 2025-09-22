Ripartono i corsi di formazione al Grattacielo

Da ottobre 2025 a maggio 2026, prende il via una nuova stagione di corsi rivolti a bambini, adolescenti, adulti e senior, con percorsi pensati per ogni fascia d’età e livello di esperienza

Con l’arrivo dell’autunno, il Centro Artistico Il Grattacielo riapre le porte alla formazione teatrale, confermandosi un punto di riferimento culturale a Livorno. Da ottobre 2025 a maggio 2026, prende il via una nuova stagione di corsi rivolti a bambini, adolescenti, adulti e senior, con percorsi pensati per ogni fascia d’età e livello di esperienza. Il teatro viene proposto come gioco, scoperta, relazione. Per i più piccoli, è un’avventura fatta di corpo, voce e fantasia. Per i ragazzi, un’occasione per sviluppare espressività e consapevolezza, confrontandosi con gli altri in uno spazio libero e creativo. Agli adulti viene offerta la possibilità di avvicinarsi alla scena attraverso un percorso triennale che intreccia tecnica, improvvisazione e lavoro sul personaggio, mentre chi ha già esperienza può accedere a un corso avanzato che approfondisce anche aspetti come regia, scenografia e arti sceniche. Non mancano i corsi rivolti a chi si avvicina al teatro con spirito di curiosità e desiderio di mettersi in gioco: il “Vintage”, dedicato agli over 65, è uno spazio di libertà ed espressione, mentre il laboratorio di tradizione popolare esplora il teatro vernacolare labronico. Completano l’offerta un corso di dizione e lettura espressiva, un approfondimento sulla Divina Commedia, e percorsi personalizzati pensati per professionisti, attori, insegnanti o semplici appassionati. Tutti i corsi prevedono un saggio finale, ma soprattutto un cammino umano e artistico da vivere insieme con passione e professionalità. Per tutti i corsi. La prima lezione è gratuita e si terrà per gli adulti il 29 settembre alle ore 21, il 30 settembre alle 18 per i ragazzi, il 1 ottobre alle 17.30 per i bambini, e per il corso sulla divina commedia il 29 settembre alle ore 19. «Quest’anno – spiega la direttrice artistica Eleonora Zacchi – abbiamo una grande novità: un corso interamente dedicato allo studio della Divina Commedia. Accanto a questo nuovo percorso formativo, riprenderanno i nostri corsi storici, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il corpo docente. La nostra base resta solida e consolidata: ci sarò io, insieme a Luca Salemmi, Riccardo De Francesca e Chiara Marchetti. Per quanto riguarda il teatro popolare, sarà ancora una volta Sandro Andreini a guidare il percorso. Lo spazio dedicato a Dante, invece, sarà affidato a Giacomo Romano. E non finisce qui: presto annunceremo nuovi ingressi a sorpresa. Si tratta di professionisti affermati, tutti provenienti dal mondo dello spettacolo, che porteranno il loro contributo di esperienza e visione ai nostri progetti oltre ad workshop di approfondimento». Per informazioni e iscrizioni: [email protected] – 340 755 0530

