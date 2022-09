Ripartono le iscrizioni ai corsi al Teatro della Brigata

Per l’intero mese di ottobre sarà possibile passare dalla sede in Via Brigata Garibaldi 4b (accanto a Villa Fabbricotti) per conoscere da vicino lo spazio e avere informazioni sui percorsi che la scuola di recitazione offre per questo nuovo anno

Dopo aver concluso la terza emozionante edizione del Con-Fusione Festival, al Teatro della Brigata è tutto pronto per i nuovi corsi dell’anno 2022/2023 che animeranno il quartiere Fabbricotti a partire da ottobre.

Nato a seguito di una ristrutturazione di un locale che ospitava un negozio di alimentari, il Teatro della Brigata è frutto della volontà, dell’impegno e della professionalità dei due direttori: Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza. Giunto alla sua settima stagione, è divenuto un punto di riferimento per tutta la città, un luogo in cui il teatro è vissuto con serietà, cura e passione.

Il viaggio nel mondo del teatro comincia dai cinque anni e prosegue senza limiti di età per tutti gli adulti che vogliono mettersi in gioco.

Visto il successo e l’apprezzamento del lavoro degli anni precedenti, anche il calendario di questa stagione include i corsi del Teatro Scoperta (per bambini dai 5 ai 7 anni), Teatro Bambino (per bambini dagli 8 ai 10 anni), Teatro Gioco (per bambini dagli 11 ai 13 anni), Teatro Adolescenti (per i ragazzi dai 14 ai 18 anni) e la scuola triennale per adulti a partire dai 18 anni.

Tutti i corsi partiranno dalla prima settimana di ottobre e, previa domanda d’iscrizione, sarà possibile fare una prova gratuita così da potersi sperimentare e scegliere il percorso più vicino ai propri desideri.

Tutte le lezioni si svolgeranno nel rispetto delle normative anti covid 19 e avranno un numero contingentato di partecipanti.

Per maggiori informazioni riguardo ai corsi, è possibile passare al teatro dal lunedì al venerdì, con orario 17:00–20:00, chiamare il 3278844341 o scrivere a [email protected].

