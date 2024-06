Ripartono le pratiche olistiche immersi nel verde di Villa Maria

Guidati da professionisti del settore, sarà possibile meditare e praticare esercizi base di yoga, pilates e qi gong. Gli incontri, alle ore 9 dal 6 luglio al 3 agosto, sono a ingresso libero e aperti a tutti. Per partecipare si consigliano abiti comodi e tappetino da ginnastica. L'iniziativa è giunta alla quinta edizione

Anche quest’anno la Biblioteca Labronica sede di Villa Maria, Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, promuove gli incontri di pratiche olistiche all’aperto per ritrovare la connessione fra corpo e mente, nella calma e nel silenzio del parco: come scriveva Herman Hesse infatti, “gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi li sa ascoltare, conosce la verità. Essi non predicano dottrine e precetti, predicano, incuranti del singolo, la legge primigenia della vita”. Guidati da professionisti del settore, sotto l’ombra dei cedri del Libano o nell’area dove un tempo sorgevano i campi da tennis della villa, sarà possibile meditare e praticare insieme esercizi base di yoga, pilates e qi gong. Al quinto anno consecutivo gli incontri del sabato mattina, che avranno luogo dal 6 luglio al 3 agosto, sono a ingresso libero e aperti a tutti. Per partecipare si consigliano abiti comodi e tappetino da ginnastica.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Livorno e dalla Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” e organizzata dalla Cooperativa Itinera grazie alla partecipazione del centro La Porta d’oro, di Fitness Club e Arké – A.C. e M. Associazione corpo e mente. Il programma prevede cinque incontri che avranno inizio alle ore 9.00 con appuntamento alla biblioteca: si comincia sabato 6 luglio con Valeria Pagni e Stefano Fenzi con un incontro di pilates e yoga; si prosegue sabato 13 luglio con meditazione e yoga con Roberta Rossi; sabato 20 luglio pilates con Francesca Bernini; sabato 27 luglio Qi Gong con Daniela Pinna e meditazione vipassana con Domenico Martina; e si conclude sabato 6 agosto con Wing tsun di Fabio Langella e la meditazione di Roberta Petta. Al termine dell’incontro le bibliotecarie saranno liete di presentare il patrimonio librario e multimediale della biblioteca, con consigli di lettura e di visione.

Per informazioni:

Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo

Biblioteca Labronica di Villa Maria

Via F.Redi 22 – Livorno –

tel. 0586.219265 – email: [email protected]

PROGRAMMA

sabato 6 luglio, h 9.00

Yoga – Pilates

con Stefano Fenzi e Valeria Pagni

Fitness club

sabato 13 luglio, h 9.00

Yoga – Meditazione

con Roberta Rossi

La porta d’oro

sabato 20 luglio, h 9.00

Pilates

con Francesca Bernini

Arkè Danza e A.C. e M. Associazione corpo e mente

sabato 27 luglio, h 9.00

Qi Gong – Meditazione vipassana

con Daniela Pinna e Domenico Martina

La porta d’oro

sabato 3 agosto, h 9.00

Wing tsun – Meditazione

con Fabio Langella e Roberta Petta

La porta d’oro

