RiperCorrendo l’Acquedotto Leopoldino, corsa podistica a Cisternino Pian di Rota

Organizzata da SemprediCorsa in collaborazione con CambiaMenti, venerdì 1 novembre si svolgerà una corsa podistica competitiva di Ecotrail di 14 km a cui seguirà una proiezione di foto storiche dell’acquedotto

L’associazione sportiva dilettantistica SemprediCorsa (società di podismo livornese), in collaborazione con l’Associazione culturale CambiaMenti di Livorno organizzano venerdì 1 novembre a Cisternino Pian di Rota una corsa podistica competitiva di Ecotrail di 14 km, a cui seguirà una proiezione di foto storiche dell’acquedotto. Tale manifestazione sportivo-culturale denominata “RiperCorrendo l’Acquedotto Leopoldino” vuole valorizzare e promuovere la ristrutturazione dell’Acquedotto Leopoldino e della passeggiata che doveva unire le sorgenti di Colognole con la città di Livorno. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Livorno, dal Comune di Collesalvetti, dalla Provincia di Livorno e dalla Regione Toscana, inoltre in ambito sportivo è patrocinata dal CONI (Comitato Regionale Toscana) e dalla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti). Il ritrovo dei partecipanti sarà a partire dalle ore 7.00. L’evento avrà inizio alle ore 9.00 con la partenza della gara competitiva proprio davanti al Cisternino. All’arrivo dell’ultimo partecipante avranno inizio le premiazioni e le proiezioni di foto e video.

Per info corsa Roberto Caroti: 339/6456624 – Chiara Iulli 347/2690248.

Per info manifestazione: CambiaMenti – Via Piemonte,62 Livorno ([email protected]). Tel 0586/990696 – cell. 366/6692994-339/4832342-335/7195704.

Per iscrizioni: www.endu.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©