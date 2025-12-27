Riprende la stagione del Vertigo dopo le vacanze Natalizie: sul Palco i GUSS!

Sul Palco i GUSS con il concerto spettacolo dal titolo : “California Dreaming”: la Magia della Summer Of Love… e oltre

Sul Palco i GUSS con il concerto spettacolo dal titolo : “California Dreaming”: la Magia della Summer Of Love… e oltre. A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente sarà la voce narrante del musicologo e collezionista Elio Vallini, grande esperto del mondo musicale di quegli anni, che guiderà il pubblico con racconti affascinanti, curiosità storiche e aneddoti imperdibili. I suoi interventi arricchiranno la serata, creando un dialogo tra musica e narrazione, e aggiungendo profondità al viaggio musicale proposto dai Guss.

Il progetto musicale dei GUSS è un viaggio tra il folk e il soft rock che prende il via nei primi anni ’60, attraversa il vibrante fermento della Summer of Love californiana e continua a diffondere la sua onda lunga fino alla fine del decennio successivo.

Una delle caratteristiche distintive del gruppo è la grande attenzione alle armonizzazioni vocali. Molti brani vengono eseguiti a più voci, sfruttando la ultraventennale esperienza corale di tutti i componenti, che contribuisce a creare sonorità ricche e avvolgenti.

La polifonia vocale, innestata su una base folk/rock – chitarra acustica ed elettrica, basso, tastiere e batteria – dona agli arrangiamenti un’impronta originale, rendendo ogni esibizione dal vivo un’esperienza intensa ed elegante.

Il gruppo nasce a Livorno nel 2012 come cover band pop-rock e, dopo alcune evoluzioni sia nell’organico che nell’orientamento musicale, approda alla formazione e al repertorio attuali: Alessia Nisticò (voce e percussioni), Marina Bruzzone (voce e percussioni), Alessandro Buoncristiani (chitarra acustica, armonica e voce), Stefano Pracchia (tastiere e voce), Antonio Domenici (basso), Salvatore Speranza (chitarra elettrica), Enrico Ferrini (batteria).

Prenotazioni allo 0586-210120 oppure con messaggio whatsapp 3805842291. Ingresso 12 €, ridotto 7 € (allievi della scuola di arti sceniche e ragazzi sotto i 12 anni).

