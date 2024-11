“RiprogettiamoLi”, idee per ripensare insieme lo spazio pubblico nella Livorno del futuro

Domenica 24 novembre dalle ore 17 presso il circolo Arci Collinaia in via Grotta delle Fate si svolgerà l’iniziativa “RiprogettiamoLI: Idee per ripensare insieme lo spazio pubblico della Livorno del futuro”

Uno degli aspetti centrali di tutte le iniziative organizzate da Cambiamente è stato quello di valorizzare il lavoro dei giovani cercando di favorire l’emersione di nuove idee e nuove voci nel dibattito pubblico cittadino, costruendo spazi di ascolto e confronto dove chiunque potesse esprimersi liberamente. Coerentemente con questo mandato, abbiamo organizzato un incontro nel quale fossero proprio i giovani a esporre i loro progetti e la loro visione sulla città. Per questo, durante la prima parte dell’incontro, verranno presentate sei tesi di laurea di giovani architetti/designer che hanno sviluppato un progetto in diverse aree di Livorno: dal Quartiere Venezia fino ad arrivare a Castel Sonnino. Questi progetti serviranno poi come punto di partenza della seconda parte della giornata in cui i partecipanti e i cittadini potranno dividersi in gruppi di lavoro partecipando a laboratori di Co-Design, ovvero gruppi di lavoro partecipativo dove far emergere la voce di tutti e tutte, dedicati all’area del Quartiere Venezia e all’area del lungomare.

Concluderanno l’incontro l’assessora con deleghe alle politiche urbanistiche e alla rigenerazione urbana Silvia Viviani e l’assessora con delega alla mobilità sostenibile e alla cura dello spazio pubblico Giovanna Cepparello.

La partecipazione è libera e aperta a tutti e tutte, ma per facilitare l’organizzazione si richiede di iscriversi ai tavoli di lavoro mandando una email a [email protected].

Iniziativa realizzata grazie al bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire – 2024″, a valere sul progetto “Giovanisì.it”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Livorno.

