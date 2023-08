Risate in salsa labronica sul palco di Estate a Villa Trossi

Per Estate a Villa Trossi 2023 tornano in scena venerdì 25 agosto alle 21,30 sul palco di Villa Trossi le Compagnie Livornesi Riunite in Risate in salsa labronica, un varietà comico scoppiettante in vernacolo livornese

Per Estate a Villa Trossi 2023 tornano in scena venerdì 25 agosto alle 21,30 sul palco di Villa Trossi le Compagnie Livornesi Riunite in Risate in salsa labronica, un varietà comico scoppiettante in vernacolo livornese per salutare la stagione estiva e ringraziare il pubblico livornese, dopo le numerose serate presentate in tutta la Toscana.

Le Compagnie Riunite, sorte con lo scopo di portare avanti e valorizzare, ormai da tre stagioni, le tradizioni e il teatro popolare Toscano, dopo un’intensa estate di eventi, ricordiamo infatti le commedie, Ir Collegio der Corallo, Ir Marchese der Grillo, Premiata Ditta Bonapace, E che Natale Sia, Se si desina un si cena , varietà come il Memorial Tina Andrey e serate comiche come Tre Passi nel Vernacolo tutte coordinate tra loro, tornano insieme con un’antologia delle scenette più comiche e divertenti del loro repertorio, con le “Maschere” del vernacolo e vedrà protagonisti Aldo Corsi, Elisabetta Macchia, Stefania Casu e Annarosa Bechelli della Compagnia La Combriccola, Marco Chiappini, Stefano Valdiserri e Cristina Silvestri della Compagnia del Sesto Piano e Alessio Nencioni, Claudio Porri e Katia Collorà della Compagnia La Carovana, presentati da Franco Bocci.

Sarà l’occasione per ridere insieme, dare serenità e riscoprire il valore del nostro teatro vernacolare sotto la direzione artistica di Roberto Napoli.

Posto unico euro 10, biglietti disponibili dalle ore 20,30 presso la biglietteria di Villa Trossi, ingresso da via Ravizza 76. Per prenotazioni chiamare 338. 5081221.

Condividi: