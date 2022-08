“Risate labroniche” sabato e domenica a Porta a Mare

Consalvo Noberini andrà in scena sabato 6 agosto alle 21 con il suo nuovo spettacolo “Livorno centrale, si scende!”. Domenica 7 agosto, sempre alle 21, i riflettori si accenderanno su Fulvio Pacitto e il suo nuovo spettacolo “Livorno ride e canta”. Eventi gratuiti

Il Consorzio Porta a Mare ripropone l’atteso appuntamento estivo con la satira livornese

di Consalvo Noberini previsto per sabato 6 agosto. Anche quest’anno come già accaduto nel 2019 facciamo il bis domenica 7 agosto con Fulvio Pacitto che presenta “Livorno Ride e Canta” spettacolo comico musicale in vernacolo livornese. Il primo ad andare in scena sarà il nostro amico Consalvo Noberini sabato 6 agosto alle 21 con il suo nuovo spettacolo “Livorno centrale, si scende!”. Diventato oramai un appuntamento annuale del calendario estivo di Porta a Mare, Consalvo quest’anno ci porta in giro per l’amata città di Livorno tra monumenti, aneddoti, comportamenti e letture piene di spirito salace tipico della gente labronica, con una incursione alla Meloria attraverso la narrazione semiseria della famosa battaglia. Domenica 7 agosto i riflettori si accenderanno invece su Fulvio Pacitto che proporrà quest’anno il suo nuovo spettacolo “Livorno ride e canta”. Sul palco Fulvio sarà accompagnato da Paola Pacelli mentre la parte musicale sarà a cura del fisarmonicista Fabio Ceccarini. Insieme racconteranno Livorno con stornelli, romanze, parodie e comiche creazioni. Tutto ciò per far conoscere lo scansonato ma sempre corretto spirito labronico. Non vi rimane che venirci a trovare perché a Porta a Mare l’estate è più divertente! Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/portamareareacommerciale/. Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta

a Mare

