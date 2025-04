“Risonanze” mostra personale di Gabriele Rofi

Venerdì 4 aprile alle 19 verrà inaugurata la mostra dell’artista livornese che ha vinto per la categoria Pittura al Premio Rotonda città di Livorno 2024

Un dialogo creativo tra buon cibo e cultura: prosegue con la mostra personale di Gabriele Rofi dal titolo “Risonanze” la rassegna a cura di Cristina Olivieri che da marzo a giugno vede protagonisti quattro artisti e le loro opere all’Amedeo Restaurant in via Mayer 52 a Livorno.

“Pennellate ampie, veloci e la ricerca di una sintesi pittorica che nasce con gestualità e procede per sottrazione , evitando il dettaglio, prediligendo il togliere piuttosto che l’aggiungere – scrive nel testo critico la curatrice – Il risultato di ogni opera per Gabriele Rofi è un dialogo tra realtà e astrazione, che sia un volto, un ritratto, un paesaggio. Ciò che si svela sulla tela è qualcosa di non del tutto pianificato, è un’interazione tra il soggetto e il suo tramite che sceglie nel linguaggio pittorico le soluzioni volte a delineare l’immagine con il minor numero di pennellate possibile”.

Per Denny Busoni di Amedeo restaurante “L’ obiettivo non è solo quello di offrire un’esperienza culinaria, ma è quello di creare un ambiente in cui arte e musica possano dialogare con i piatti che vengono serviti e con l’ ambiente circostante del Teatro Goldoni”.

“Abbiamo deciso perciò di unire queste forme di espressione per arricchire l’esperienza dei nostri ospiti – aggiunge Busoni – dall’allestimento del locale, che ospita le opere di artisti del territorio oltre alle serate musicali live. Amedeo vuole diventare una tela in continua evoluzione, dove il cibo è il protagonista ma non viaggia mai da solo. Un incontro tra gusto, vista, ascolto, emozioni”.

Fino al 24 aprile le opere olio e acrilico su tela di Rofi si potranno vedere nel locale aperto tutti i giorni a pranzo e nel pomeriggio dalle 18 alle 24 tra un aperitivo o una cena ( chiuso la domenica).

Rofi attraverso la pittura trasmette emozioni per mezzo dei soggetti che raffigura, genera un senso di riflessione soggettiva e silenziosa nello spettatore che trova di fronte a se i volti di Vittorio Gassman, Rita Levi Montalcini, Peter Falk ( il tenente Colombo) Amy Winehouse, grandi icone nell’immaginario collettivo del mondo del teatro e del cinema, della scienza e della musica.

Dosando e scegliendo le cromie Rofi raggiunge un’armonia tra tonalità, temperatura e saturazione in un’ interazione equilibrata che ne fa emergere un linguaggio pittorico personale e riconoscibile in ogni opera”.

Tra le sue mostre importanti figura la personale “Back to the future” commissionata da PricewaterhouseCoopers (pwc) in calendario ufficiale di Expo 2015 a Milano. Tema ‘Nutrire il pianeta, energia per la Vita’ che dà l’ispirazione per opere di denuncia e provocazione come Roots, una maternità in cui, nel contrasto dei colori caldi e luminosi su uno sfondo scuro, rappresenta una madre africana che allatta il suo bambino, opera ora riproposta in questa mostra. Nel 2019 realizza la serie “Mori are back”, 5 opere di cui una esposta a New York alla Gallery 104 per la collettiva ‘Equinox’.

Tra le opere e facente parte della sua serie ‘dal marmo alla tela’ anche il “Ratto di Proserpina” traduzione pittorica del celebre gruppo scultoreo secentesco di Gian Lorenzo Bernini.

In “Beyond the net” si parla invece di discriminazione del genere umano. Il Potere che per motivi politici ed economici crea condizioni di isolamento, coercizione, confinamento e sofferenza , temi che richiamano i drammi attuali di Palestina e Ucraina.

