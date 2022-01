Classica con gusto in Goldonetta, martedì 18 il concerto inaugurale

Poesia, Sogni, Fantasie: il mondo di Skrjabin e Chopin con la pianista Mariangela Vacatello, una delle più amate ed attualmente più celebri a livello internazionale

Mediagallery

Torna dopo quasi due anni di assenza “Classica con gusto”, l’apprezzata stagione di Musica da Camera in Goldonetta che fu interrotta ad inizio 2020 subito dopo l’avvio dell’11^ edizione, con l’inizio di questa complicata e (purtroppo) non ancora conclusa emergenza sanitaria. Sei i concerti in programma per il rinnovato cartellone 2022 della Fondazione Teatro Goldoni a partire dal 18 gennaio, realizzato sempre con il progetto artistico di Carlo Palese in collaborazione con Menicagli Pianoforti. Immutata la formula, con il consueto “salotto” iniziale per conoscere e dialogare con gli artisti prima del concerto.

Il concerto inaugurale, previsto per martedì 18 gennaio, alle ore 21 sarà caratterizzato da un programma davvero eccezionale, così come l’artista che ce lo propone, la pianista Mariangela Vacatello, una delle più amate ed attualmente più celebri a livello internazionale: in apertura la Sonata per pianoforte n. 1 in fa minore op. 6 di Aleksandr Skrjabin, il compositore russo del quale nel 2022 ricorrono i 150 anni dalla nascita. Slanci febbrili e subitanea intimità, delirio, sogno – spiega Palese – popolano il mondo immaginario del giovane Skrjabin: per eseguire la sua prima Sonata occorrono una forte immaginazione musicale e una tecnica di altissimo livello, qualità che la protagonista della serata possiede tutte. A Skrjabin, la Vacatello affiancherà un capolavoro del Romanticismo musicale: la Sonata n.3 in si minore op.58 di Fryderyk Chopin, autore del quale lo stesso Skrjabin raccolse l’eredità artistica e spirituale”. “Dopo un concerto, l’ascoltatore deve portare con sé qualcosa – ha dichiarato in una recente intervista la pianista – Io spero sempre che il pubblico percepisca l’amore per la musica, l’entusiasmo che ho sul palco, il significato di ogni singolo passaggio che suono e le innumerevoli prove per realizzarlo in quel modo”.

Mariangela Vacatello inizia la sua carriera giovanissima e si impone sulla scena internazionale all’età di 17 anni, col 2° premio al concorso “F. Liszt” di Utrecht. Da quel momento colleziona molti prestigiosi riconoscimenti. Da allora, per oltre vent’anni, è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio. Si è esibita in alcune tra le più importanti stagioni concertistiche del mondo come il Teatro alla Scala di Milano, IRCAM di Parigi, Società dei Concerti di Milano, Carlo Felice di Genova, Unione Musicale di Torino, Wigmore Hall di Londra, Carnegie Weill Hall di New York, Los Angeles, Shanghaj, collaborando con Orchestre e direttori prestigiosi. Mariangela Vacatello è nata a Castellammare di Stabia, Napoli, ha vissuto a Milano e a Londra, dove ha studiato e si è perfezionata presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, il Conservatorio di Milano e la Royal Academy of Music. Vive attualmente a Perugia e unisce la sua carriera pianistica con l’attività didattica presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, all’Accademia di Musica di Pinerolo e in diverse masterclass.

Si informa che i vecchi abbonamenti e i vecchi biglietti per i singoli concerti a Classica con gusto 2020 vanno convertiti in nuovi presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13, mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; negli stessi orari si possono acquistare nuovi abbonamenti al prezzo promozionale di € 45 e biglietti (posto unico numerato) € 10; biglietti disponibili anche online su www.goldoniteatro.it e www.ticketone.it Si ricorda che per accedere in Teatro è necessario il green pass rinforzato ed indossare la mascherina ffp2. Tutte le informazioni su www.goldoniteatro.it