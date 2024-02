Ritorna Teatri di Confine a Livorno – La rassegna per tutta la famiglia

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il Nuovo Teatro delle Commedie ai numeri 0586 1864087 – cellulare 342 0352386 oppure il Teatro della Brigata al cellulare 327 8844341 o inviando una mail a [email protected] o [email protected]

Anche quest’anno torna al Teatro della Brigata e al Nuovo Teatro delle Commedie la rassegna dedicata alle nuove generazioni “Teatri di Confine” promossa e realizzata dal Comune di Livorno e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con la compagnia Orto degli Ananassi e Pilar Ternera

Il primo appuntamento ad aprire la manifestazione sarà il 18 febbraio alle 17:30 presso il Teatro della Brigata e sarà dedicato alla mitica figura dell’orco.

“Caro Orco” questo il titolo dello spettacolo, è prodotto dal Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti e vedrà in scena l’attore Maurizio Bercini, impegnato in un viaggio avvincente nel regno dell’Orco, figura misteriosa e magnifica come la notte. I giovani spettatori saranno trasportati in un mondo fantastico, guidati da un eccellente custode di meraviglie che li guiderà verso una trasformazione: un’esperienza unica per scoprire che, oltre la paura, c’è la libertà e, grazie alla libertà, la crescita di ogni individuo.

La rassegna proseguirà fino al 15 aprile, per un totale di sette spettacoli, dove compagnie nazionali e toscane avranno modo di incantare il giovane pubblico.

