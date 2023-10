“Ritorno al Futuro” torna in sala per il Back to the Future Day

Sabato 21 ottobre alle 21, in occasione del Raduno nazionale, al Cinema Teatro 4 Mori si terrà la proiezione del film “Ritorno al Futuro”. Il film è stato restaurato e verrà proiettato domani sul grande schermo. In occasione dell’evento, verrà regalato un golden ticket per ogni spettatore.

In più, per coloro che arriveranno vestiti “per l’occasione” e taggheranno il Cinema nella foto, ci sarà la possibilità di acquistare il biglietto a tariffa ridotta. E prima di uscire, non dimenticatevi di scattarvi una foto con la locandina originale del film.

Il Back to the Future Day, ovvero l’anniversario di Ritorno al Futuro, si celebra infatti ogni anno il 21 ottobre, perché in quella data Marty McFly, adolescente nel 1985, approda nel futuro dopo essere già stato nel 1955 (nel primo episodio della trilogia).

