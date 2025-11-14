“Road to Etiopia”. Caffè, miele e arte: al Coffee Square un pomeriggio di degustazioni e colori

Giovedì 20 novembre, dalle 16 alle 18, il locale di piazza Attias ospita “Road to Etiopia”: assaggi di Specialty Coffee Bugan, prodotti “Miele in Culla” de La Corte delle Regine ed esposizione delle opere dell’artista Barbarella, che porta in mostra la sua pittura meditativa

Un viaggio tra aromi, sapori e colori. È quello che propone Coffee Square giovedì 20 novembre, dalle 16 alle 18, con l’evento “Road to Etiopia”, un pomeriggio pensato per unire degustazioni di qualità e arte contemporanea nel cuore di piazza Attias (consulta la locandina dell’evento cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo).

Il locale proporrà l’assaggio dei due Specialty Coffee firmati Bugan Coffee Lab, fornitore ufficiale della caffetteria: Shantawene e Idido Cascara, due miscele che raccontano le origini del caffè attraverso profumi intensi e note aromatiche distintive.

A completare l’esperienza ci sarà la degustazione dei prodotti al miele della ditta La Corte delle Regine, in particolare la linea “Miele in Culla”, caratterizzata da differenti varietà e sapori, pensata per valorizzare il miele in purezza in forme creative e immediate.

Accanto alle degustazioni, gli spazi di Coffee Square accoglieranno l’esposizione delle opere di Barbarella (Barbara Peccenini), artista autodidatta che presenta una pittura emotiva, istintiva e profondamente legata al movimento. Le sue tele nascono dall’ascolto della musica e da un gesto che diventa meditazione: “I miei quadri non raccontano storie con le forme, ma con i colori”, scrive l’autrice.

Azzurro come il mare che calma, giallo come la luce che ritorna, viola come il mistero, rosso come la passione: è attraverso queste tonalità che Barbarella trasforma emozioni e fragilità in una danza visiva. “Dipingo per respirare meglio – racconta – ogni quadro è una medicina, un frammento di rinascita”.

L’evento, al costo di 10 euro a persona, offrirà quindi un percorso che unisce gusto e sensazioni, tra caffè d’eccellenza, miele artigianale e un’arte che invita a fermarsi, ascoltare e sentire.

Per informazioni: 389 6091651

Condividi:

Riproduzione riservata ©