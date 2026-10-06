Roberto Becherucci – Mostra personale alla Melograno Art Gallery

La pittura di Roberto Becherucci nasce da un rapporto diretto e profondo con Livorno, con la sua costa, la sua luce e quei paesaggi che l'artista ha osservato e dipinto per anni dal vero

Roberto Becherucci

solo show

8 – 13 ottobre 2026

Inaugurazione: sabato 10 ottobre, ore 18

Melograno Art Gallery – Via Marradi 62/68, Livorno

La pittura di Roberto Becherucci nasce da un rapporto diretto e profondo con Livorno, con la sua costa, la sua luce e quei paesaggi che l’artista ha osservato e dipinto per anni dal vero. Una pittura legata alla tradizione, alla pratica en plein air e a una precisa idea del fare pittura: guardare, confrontarsi con la realtà, lasciarsi guidare dalla luce e trasformare ciò che si vede in una personale esperienza visiva.

Nel corso del tempo, però, quello sguardo è andato progressivamente oltre la rappresentazione. Gli elementi del paesaggio, inizialmente riconoscibili, hanno cominciato a semplificarsi, a perdere la loro definizione, fino a diventare strutture, campiture, rapporti di colore e di materia. È da questo processo di trasformazione che nasce il nuovo ciclo presentato alla Melograno Art Gallery, nel quale Becherucci affronta una pittura decisamente più astratta e sintetica.

Non si tratta di una rottura improvvisa con il percorso precedente, quanto piuttosto di un suo sviluppo. Il paesaggio continua a essere una presenza, ma non viene più raccontato attraverso vedute riconoscibili. Rimane nella memoria dell’artista, nelle sensazioni della luce, nella percezione degli spazi e nelle relazioni cromatiche. La realtà diventa così un punto di partenza da cui allontanarsi per costruire immagini autonome.

Nelle nuove opere il colore assume un ruolo centrale. Azzurri brillanti, gialli, viola e tonalità più profonde si incontrano e si sovrappongono creando superfici dinamiche, nelle quali la materia sembra muoversi. In alcuni dipinti il colore suggerisce vortici, aperture, cieli attraversati da fenomeni atmosferici; in altri può evocare, più liberamente, visioni dall’alto, orizzonti, distese marine o paesaggi ridotti alla loro essenza.

Anche il graffio diventa un elemento importante del nuovo linguaggio. Segna la superficie, la interrompe, lascia affiorare ciò che si trova sotto il primo strato di colore e introduce una dimensione più materica e gestuale. La pittura non è più soltanto superficie da osservare, ma diventa anche una stratificazione nella quale segni e colori conservano tracce del gesto che li ha prodotti.

È proprio in questa tensione tra colore, materia e segno che si misura la nuova ricerca di Becherucci. Alcune opere mantengono ancora un’eco più evidente della sua esperienza paesaggistica; altre si spingono più decisamente verso l’astrazione, lasciando allo spettatore il compito di trovare nella composizione una propria direzione, un’immagine possibile, una sensazione.

Il passaggio dalla pittura tradizionale all’astrazione non cancella dunque la storia artistica di Becherucci: la porta dentro un nuovo spazio. Ciò che prima veniva osservato nella realtà viene ora filtrato, ridotto e ricomposto attraverso il colore e il gesto.

La mostra alla Melograno Art Gallery documenta proprio questo momento di passaggio: un artista che, partendo dalla solidità della propria esperienza, sceglie di sperimentare nuove possibilità della pittura e di confrontarsi con una dimensione più libera, sintetica e personale dell’immagine.

Maria Teresa Majoli, ottobre 2026

Melograno Art Gallery

Livorno, via Marradi 62/68

Orario:

10/12.30 e 16/20. Domenica e festivi 10/12.30 e 17/20.

Chiusi il lunedì.

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