Roberto Tofani in “Genio e disperazione delle genti di contado”

Il penultimo appuntamento a Bagni Paolieri di Quercianella per la rassegna Senza Pretese - Balneare 2026, organizzata da Michele Cecchini, è fissato a venerdì 24 luglio alle ore 18,30

Il penultimo appuntamento a Bagni Paolieri di Quercianella per la rassegna Senza Pretese – Balneare 2026, organizzata da Michele Cecchini, è fissato a venerdì 24 luglio alle ore 18,30.

L’incontro, a ingresso libero, ha per titolo: Genio e Disperazione delle Genti di Contado – A veglia tra seggiole, lucciole e fole.

Il tema della rassegna è “i luoghi”, intesi come portatori di significato. Così Roberto Tofani, da sempre interessato alla cultura toscana verace cui hanno attinto grandi autori del passato, da Giovanni Boccaccio a Renato Fucini, condurrà il pubblico in un viaggio tra il contado e un piccolo paese del fiorentino. Riporterà aneddoti ascrivibili a un passato lontano (fine anni ’50, inizi anni ’60), durante le veglie estive tra lucciole, lucciconi, suoni, odori, sensazioni, risate, ricordi.

Alle veglie partecipavano un insieme di persone che pur nella miseria, nell’ignoranza e nella disperazione, si sentiva parte di un tutto, per una condivisione che escludeva la marginalità. La soddisfazione di ascoltare, raccontare e creare storie anche piene di sofferenza ma che palesano sempre la voglia di divertire e sbeffeggiare quel potere da deridere, per fare della propria immensa umanità una forza da porre come argine alla sopraffazione.

Tofani afferma che in quei racconti già si percepiscono le prime sirene di qualcosa che sta per arrivare e in breve spazzerà via del tutto quel mondo. Allora diventa importante ricordare, scavare in quel passato per prendere quello di utile che potrà servirci a credere in una speranza pregna di solidarietà.

Nato a Firenze nel 1954, Roberto Tofani da sempre vive a Lastra a Signa. Insegnante e vicepreside del glorioso Liceo Artistico “Virgilio” di Empoli, si è impegnato nella scuola come docente e “giullare di corte” e con la sola forza della mente ha disegnato infinite opere letterarie che sono rimaste, appunto, nella sua mente. Ora, sedicente vecchio e rimbambito, scrive bazzecole per fermare quella immensa varietà di colori che gli è sempre svolazzata intorno.

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