Robotica e cinema al centro della serata firmata Lions Club Host

Allo Yacht Club una serata tra innovazione e cultura con l’ingegner Marcello Palagi e il regista Amasi Damiani, premiato per una carriera straordinaria culminata a 99 anni con un nuovo film

Si è svolta allo Yacht Club di Livorno una serata di alto profilo culturale e professionale organizzata dal Lions Club Host, guidato dall’avvocato Stefania Pesce. Protagonisti dell’incontro l’ingegner Marcello Palagi, esperto di robotica di respiro internazionale, e il regista Amasi Damiani, omaggiato per la sua straordinaria carriera. Ospite d’onore della conviviale, Palagi ha tenuto una conferenza sui più recenti sviluppi dell’ingegneria robotica, illustrando come le nuove tecnologie stiano trasformando i processi produttivi, aumentando l’efficienza industriale e aprendo scenari innovativi anche nei settori sanitario e sociale. Il suo intervento, chiaro e coinvolgente, ha reso accessibili temi complessi, stimolando riflessioni concrete sul futuro. Nel corso della serata, il Lions Club ha inoltre celebrato il regista Amasi Damiani, figura di rilievo nella storia del cinema italiano. Aiuto regista di Roberto Rossellini e collaboratore di grandi nomi come Totò e Macario, Damiani rappresenta una testimonianza vivente della stagione d’oro del cinema nazionale. A lui è stata consegnata una targa celebrativa in riconoscimento di una carriera lunga e prestigiosa, coronata da un risultato straordinario: la realizzazione, a 99 anni, del film “Oltre l’amore”, simbolo di una passione artistica rimasta intatta nel tempo. La conviviale ha così unito innovazione e tradizione, mettendo a confronto il futuro rappresentato dalle nuove tecnologie e il patrimonio culturale custodito da grandi protagonisti del passato, in pieno spirito Lions: valorizzare talento, conoscenza e impegno verso la comunità.

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