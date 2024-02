Rock si gira! Le canzoni rock, soul e blues, nelle colonne sonore dei film

Proseguono da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, gli incontri sulla musica e le sue storie a cura dell’Associazione Only Music Can Save Us

Proseguono da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, gli incontri sulla musica e le sue storie a cura dell’Associazione Only Music Can Save Us.

Venerdì 23 febbraio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, in ROCK SI GIRA! Stefano Lucarelli e Massimo Volpi, con Andrea Masiero, presentano, attraverso la proiezione di video, alcune tra le più celebri canzoni rock, soul e blues, presenti nelle colonne sonore di film famosi ma anche, in alcuni casi, di film divenuti unici proprio per l’uso di questi brani.

Fra queste “Paint It Black” dei Rolling Stones in “Full Metal Jacket”; “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel ne “Il Laureato”; “Shaft” di Isaac Hayes in “Shaft il Detective”; “Stay Gold” di Stevie Wonder ne “I Ragazzi della 56.a Strada”; “Everybody’s Talking” di Harry Nilsson; “You Never Can Tell” di Chuck Berry ed tante altre ancora.

Condividi:

Riproduzione riservata ©