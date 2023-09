Romito Swim Race, la carica dei 500 a Quercianella

Partenza Miglio della terza edizione 2021; la locandina dell'edizione 2022; la cerimonia di donazione del 2022 alle cure palliative perché nonostante l’evento non fu svolto per meteo avverso la donazione fu fatta comunque

Dopo lo stop forzato per il cattivo tempo del 2022, ritorna la Romito Swim Race giunta alla sua quarta edizione. Un appuntamento che è diventato consuetudine per Quercianella e per gli appassionati del nuoto in acque libere

Dopo lo stop forzato per il cattivo tempo del 2022, ritorna la Romito Swim Race giunta alla sua quarta edizione. Un appuntamento che è diventato consuetudine per Quercianella e per gli appassionati del nuoto in acque libere, tanto che il numero dei partecipanti è arrivato a 500. Il grande incremento dei numeri, oltre che all’ottima organizzazione degli anni passati, con la cura dei particolari da parte dello staff Romito, è dovuta anche all’inserimento della gara del miglio nel circuito della Federazione Italiana Nuoto. La manifestazione si svolge su un totale di 4 gare distribuite in due giorni. Si inizia sabato pomeriggio con la gara del miglio amatoriale alle ore 15.00, per proseguire con il miglio di federazione alle 16.00, le due gare partono ed arrivano al Moletto di Quercianella. Domenica mattina sarà il momento della suggestiva 5km che parte dalla spiaggia davanti al Maroccone per terminare al Moletto di Quercianella ed ha come scenario unico al mondo la scogliera del Romito da cui la manifestazione prende il nome. Partenza alle 10.00 ed arrivo dalle 11.00 in poi, transitando dal Romito sarà possibile vedere le 11 boe colorate che contrassegnano il percorso e le boette galleggianti attaccate ad ogni singolo nuotatore per riconoscerlo tra i flutti. Domenica pomeriggio gran finale con la gara sprint degli 800m con partenza dai bagni Paolieri alle 15 ed arrivo al Moletto. Il Comune di Livorno che patrocina la manifestazione ha già posto in essere un fontanello per l’acqua fresca e potabile al Moletto di Quercianella per rendere eco sostenibile la manifestazione. Il Circolo Nautico di Quercianella collabora con il DLF Nuoto Livorno (organizzatore dell’evento) mettendo a disposizione spazi, personale ed imbarcazioni, la sicurezza in mare è garantita dalla presenza dei soccorritori della FISA federazione Italiana salvamento acquatico con moto d’acqua, sup rescue, unità cinofile della SAUCS Costa Maremmana; la parte medica e di soccorso dalla Croce Rossa Italiana di Livorno e Rosignano. A supporto dei partecipanti ci saranno anche i SUP della Surf & Sup School del Maroccone di Livorno. Al via anche gli Atleti della Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico e dell’Associazione Zenith. Special Guest Dario Verani Campione Mondiale della 25km di nuoto in acque libere. Tanto da fare, tanto da vedere e tanto da divertirsi, domenica pausa pranzo presso il Circolo Nautico di Quercianella ed il pomeriggio premiazione ed aperitivo presso i bagni Paolieri dove seguirà cena nella suggestiva terrazza a prezzo ridotto per partecipanti, accompagnatori e pubblico. L’intero ricavato della Manifestazione sarà devoluto all’ Associazione Cure Palliative e ad altre associazioni benefiche del nostro territorio.

Condividi: