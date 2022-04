Rompiamo la Pasqua, domenica a Porta a Mare

A partire dalle 15 una simpatica gallina ed un magico coniglio faranno strada tra uova e cioccolata con il solo obbiettivo di far divertire i più piccoli. L'iniziativa è offerta al pubblico a titolo gratuito

Anche quest’anno l’area commerciale Porta a Mare non può mancare all’appuntamento con la Pasqua: domenica 10 aprile ospiteremo una divertente iniziativa dal titolo “Rompiamo la Pasqua”.

Saranno allestite delle aree gioco dove tutti i bambini potranno partecipare a “Uova al Martello”; un gioco dove, grazie ad un martello speciale fornito dagli animatori, i piccoli si divertiranno a distruggere le uova fatte da una grossa gallina.

Ma non finisce qui… poco più avanti si potrà partecipare a “Uova fortunate”, un gioco che coinvolgerà maggiormente i giovani concorrenti che dovranno sfidare la sorte per riuscire a vincere e a portarsi a casa degli ovetti di cioccolata.

L’appuntamento è in via Primo Levi – Area Commerciale Porta a Mare domenica 10 aprile per festeggiare insieme a noi l’arrivo della Pasqua.

L’iniziativa si svolgerà all’aperto e con il rispetto delle norme anti-Covid. Ricordiamo che tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti nell’area commerciale Porta a Mare.

Per essere sempre informati sui dettagli delle iniziative di Porta a Mare è possibile seguire la pagina Facebook.