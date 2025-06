“Rosa e Acciaio”, secondo appuntamento con Teatro (Con)Tempornaeo

Secondo appuntamento con Teatro (Con)Temporaneo di Cespuglio Ecosistema Teatrale. Dal 20 al 22 giugno alle ore 21 i Magazzini Generali (via della Cinta Esterna, 50) ospiteranno lo spettacolo “Rosa e Acciaio”.

Si tratta dello studio e riflessione su “Fiori d’acciaio” di Robert Harling del 1987 da cui è stato tratto un celebre film nel 1989. La storia è ambientata in una cittadina della Louisiana e segue la vita di sei donne, molto diverse tra loro, che si ritrovano regolarmente nel salone di bellezza. Tra pettegolezzi, risate e momenti di profonda commozione, le protagoniste affrontano le sfide della vita, tra matrimoni, malattie e perdite dolorose.

In scena: Veronica Niccolini, Claudia Bendinelli, Elisa Baracchini, Sabatina Chieppa, Susy Martone e Valentina Baccelli.

Teatro (Con)Temporaneo

Teatro (Con)Temporaneo rappresenta uno spazio teatrale con 50 posti, un palco, allestito per poter ospitare una nuova esperienza cittadina. Alessia Cespuglio gioca con la parola “contemporaneo” per citare il teatro prodotto a partire dall’inizio del XX secolo a ora e la parola “temporaneo” per indicare la caratteristica di questo nuovo spazio: la sua durata. Lo spazio infatti avrà vita per un mese soltanto fino al 12 luglio.

Questa scelta nasce un po’ per gioco e un po’ per necessità: da quasi un anno Cespuglio ha fondato la sua compagnia e conduce i suoi laboratori per adulti ed è diventato fondamentale trovare uno spazio per portare in scena i suoi 30 allievi con tre diversi spettacoli. Trovando ascolto e ospitalità presso i Magazzini Generali, ha preso forma questo progetto di un teatro temporaneo.

Tutti gli spettacoli dei laboratori condotti da Cespuglio a giugno sono studi e spunti di riflessione che arrivano da tre importanti testi della drammaturgia americana contemporanea, spietata nel mostrare lo specchio di una società in continua crisi di valori, dove l’umanità si fa mediocre e ingiusta, dove il profitto diventa uno stile di vita, ma sono al tempo stesso anche istantanee di rapporti che nutrono e vivificano.

Informazioni sulle prenotazioni

Per gli spettacoli è necessaria la prenotazione perché lo spazio prevede 45 posti, l’ingresso agli spettacoli è di 10 euro.

Per prenotazioni e informazioni +39 3287013206, mail: [email protected] www.alessiacespuglio.com alla pagina Cespuglio Ecosistema Teatrale.

La Cespuglio Ecosistema Teatrale

È un’associazione nata a novembre 2024, fondata Alessia Cespuglio, che ne cura la visione creativa e ne dirige le attività. Sebbene sia in attività da pochi mesi lavora già a pieno ritmo su progetti che interessano il territorio della città di Livorno, attraverso i laboratori teatrali rivolti agli adulti di cui vanta già oltre 40 partecipanti, laboratori teatrali con l’associazione Mediterraneo che si occupa di Salute Mentale e con il Serd e la Coop. San Benedetto che si occupa di tossicodipendenze.

L’associazione vuole e mira ad instaurare progetti con artisti singoli e compagnie nazionali, per portare sul territorio un valore aggiunto in continua crescita come un vero e proprio “ecosistema” capace di arricchirsi continuamente.

Programma

20-21-22 giugno ore 21 ROSA E ACCIAIO

La programmazione prosegue con la restituzione di un laboratorio di AgaveTeatro che presenta:

2 luglio ore 21 UNA STORIA BIZZARRA

Studio e riflessioni su Bizarra di R. Spregelburd a cura di Elena De Carolis.

Nella Buenos Aires del 2003 sull’orlo del collasso economico, un gruppo di artisti si unisce per reagire al senso di sconfitta e di frustrazione e per far sentire la propria voce.

Nasce così BiZARRA: una teatronovela in dieci puntate scritta da Rafael Spregelburd, uno dei più importanti drammaturghi contemporanei.

Accostando due generi lontani come la prosa e la televisione, mescolando cultura alta ed evasione televisiva, Bizarra diverte emoziona. Un’antica profezia e una strana eclissi solare: due gemelle, figlie della cantante bionda degli ABBA, vengono separate alla nascita con diverse fortune: Velita è la bambina povera e affamata, Candela è la bambina ricca e triste. Si celebra il loro ventunesimo compleanno e…

Con: Luca Cancellieri, Simone Casalini, Maria Cilli, Francesca Denora, Giulio Maria Di Salvo, Sara Doroszkiewicz, Mattia Giannelli, Angelica Maritini, Giulia Nazarri, Mariella Pagni, Giulia Stagi.

4-5-6 luglio Workshop di drammaturgia LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO

condotto da Alessia Cespuglio

Il workshop articolato su tre giorni (venerdì 4 luglio ore 19-22; sabato 5 luglio ore 10-13 e ore 14-19; domenica 6 luglio 10-13; 14-19 con restituzione dei lavori ore 21) cercherà di andare a recuperare parole impigliate in un altrove per trovare una forma che il teatro restituirà modificata e rinnovata. Sono previste uscite in giro per la città in cerca di ispirazione. Probabile una breve tratta in treno.

Il costo del workshop ha il costo di 100 euro.

10-11-12 luglio ore 21 MI BASTÒ QUELLO SGUARDO. NESSUNO MI AVEVA MAI GUARDATA COSÌ

Di e con Chiara Pellegrini e Alessia Cespuglio

Grazie al Sestante Solidarietà Aps si deve la nascita di questo progetto, che a novembre 2024 ha avuto la sua prima uscita pubblica e adesso il progetto si trova a una seconda fase di crescita per essere pronto per novembre 2025 in occasione della Giornata contro la violenza di genere.

Una donna, una figlia e il loro racconto della violenza domestica fatta di abusi psicologici, di ricatti economici, di isolamento e violenza fisica.

Lo spettacolo “Mi bastò quello sguardo, nessuno mi aveva mai guardata cosi” vuole farsi racconto a due voci. Fatto di musica e parole, descrive una parabola discendente verso l’incubo, ma che diventa nota dopo nota, parola dopo parola anche un racconto che descrive la forza dell’amicizia, la voglia di riscatto, la necessita di proteggere la figlia, la voglia di sopravvivere, di rialzarsi e riprendere in mano la propria vita.

Alessia Cespuglio e Chiara Pellegrini sono autrici e interpreti dello spettacolo, costruito passo dopo passo insieme, cercando unire la parola alla musica in un dialogo emozionante e intenso. Alessia Cespuglio, nel ruolo della madre e Chiara Pellegrini nel ruolo della figlia, descrivono con delicatezza e cura tutte le fasi della violenza di genere, senza tralasciare nulla, raccontando senza alcuna enfasi, non ne hanno trovato il motivo perché bastava semplicemente raccontate quello che è stato. Una madre che parla al pubblico e una figlia che si rivolge alla madre con la musica e non solo, raccontando ciò che vedeva da bambina. Un crescendo di emozioni che porta le due protagoniste, alla fine, finalmente a parlarsi, a far parte dello stessa realtà, quella della vita.

