Rotary, lunedì serata dedicata al Burraco

Chiunque può partecipare. La serata, con direttore di gara Bruno Toscano, inizierà lunedì 16 ottobre alle ore 18 al ristorante Pulciné, viale Italia 161, di fronte alla Terrazza Mascagni

Il Burraco è un gioco di carte di origine sudamericana, ideato in Uruguay negli anni Quaranta del Novecento come variante della Canasta, dalla quale tuttavia si differenzia in regole e tattiche, diffusosi in Italia tra la fine degli anni Settanta ed i primi anni Ottanta.

Il Burraco si è affermato rapidamente e già negli anni Novanta era ampiamente giocato a Livorno, città sempre aperta alle novità, tanto che oggi sono moltissimi i livornesi e le livornesi che praticano questa disciplina. Sì, perché il Burraco non è un semplice passatempo, ma una disciplina vera e propria. Ormai da anni esiste una federazione nazionale, la Fibur, che con circa 160 società affiliate e quasi 16 mila tesserati organizza competizioni di vario tipo e campionati assegnando anche i titoli di campione d’Italia in diverse categorie e tipologie di gioco.

A grandi linee il Burraco si gioca con due mazzi di carte francesi, comprensivi dei quattro jolly, e nella versione più diffusa i quattro giocatori si affrontano in due coppie. Altre versioni dipendono dal numero dei giocatori. E’ possibile in ogni caso giocare singolarmente od a squadre ed esiste anche una variante con tre giocatori, dove quindi si usano tre mazzi anziché due.

Il Rotary Club Livorno, per iniziativa del gruppo Consorti, organizza per lunedì 16 ottobre una serata dedicata al Burraco, aperta a chiunque intenda partecipare od anche solo sperimentare questo avvincente gioco delle carte giunto dal Sudamerica. Chiunque può partecipare. La serata, con direttore di gara Bruno Toscano, inizierà alle ore 18 al ristorante Pulciné, viale Italia 161, di fronte alla Terrazza Mascagni. Il costo è di 35 euro a persona. Nella quota è compresa la partecipazione a un buffet con accompagnamento musicale che si svolgerà attorno alle 19 al medesimo ristorante. La “serata Burraco”, inoltre, rientra nel progetto District Grant finalizzato a raccogliere fondi per realizzare, a Livorno, una casa di semiautonomia per le donne vittime di violenza. La fine torneo e la premiazione sono previste per le 22,45 circa.

Chi è interessato, può prenotare contattando, entro il 14 ottobre, il numero 335/7167066.

“E’ un’idea del gruppo Consorti che abbiamo accolto con entusiasmo”, ha affermato la presidente del Rotary Livorno, Vanessa Turinelli, che fin dall’inizio del suo mandato si è posta l’obiettivo di “aprire il Club alla città”. Nell’ottica della presidente Turinelli, peraltro, a rendere importante la partecipazione a questo evento vi è il fatto che “anche questa iniziativa, come altre che abbiamo già svolto ed altre ancora che svolgeremo, serve a raccogliere fondi per allestire una casa di semiautonomia per donne fragili con minori”. Un importante motivo in più, dunque, per partecipare alla “serata Burraco” del 16 ottobre al ristorante-pizzeria Pulciné di Livorno.

Condividi: