Rotary Mascagni, un convegno su pandemia e scuola primaria

"E quindi uscimmo a riveder le stelle - pandemia e scuola primaria” è in programma per sabato 25 marzo dalle 9 negli spazi della Sala Lem in piazza Del Pamiglione

La pandemia, com’è noto, ha modificato usi e costumi della tradizione. Ogni atteggiamento relazionale è stato messo in discussione dall’esigenza di garantire un distanziamento sociale per impedire e ostacolare la diffusione del virus. Sono state introdotte modalità inedite, come ad esempio la Dad (Didattica a distanza), che hanno alterato, per un lungo periodo temporale, le comuni modalità di trasmissione del sapere, amplificando a dismisura l’uso dei social-network. Il corpo, da spazio di contatto e confidenza, è diventato un luogo di terrore per la possibile trasmissione del Covid. Per aprire una finestra di dialogo su questi temi, il Rotary Club Livorno Mascagni, da sempre sensibile alle problematiche che coinvolgono il mondo giovanile, organizza un convegno, gratuito ed aperto a tutti, dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle – pandemia e scuola primaria” in programma per sabato 25 marzo dalle 9 negli spazi della Sala Lem in piazza Del Pamiglione, 1. All’evento, patrocinato dal Comune di Livorno e dall’Azienda Usl Toscana nord ovest e realizzato in collaborazione con l’Istituto Niccolini Palli, prenderanno parte esperti del settore e alcuni dei ragazzi che hanno realizzato interviste per sondare le conseguenze dei loro coetanei nel clima pandemico. “Due i motivi che mi legano a questo evento – spiega la presidente del Club Maria Crysanti Cagidiaco – dare continuità ad un’attività che come Rotary portiamo avanti da anni e che era stata fortemente voluta dalla nostra indimenticabile socia e per me carissima amica Simonetta Starnini. Lo sento come un impegno nei suoi confronti. L’altro aspetto legato al tema è il prendersi cura dei più piccoli, in questo caso cercando di capire e possibilmente prevenire il loro eventuale disagio”. Questo il programma nel dettaglio: ore 9 Saluti delle autorità, 9:15 Introduzione a cura di Pier Giorgio Curti, 9:30 “Impatto psicopatologico della pandemia da Covid19” di Claudia Carmassi e Virginia Pedrinelli, 10 “Mettere attenzione: una difficoltà cognitiva nei bambini delle primarie, una competenza sociale da incrementare nei loro genitori” di Nicola Artico, 10:30 Presentazione dati raccolti dagli studenti dell’Istituto Niccolini Palli, 11:45 “La pandemia. Gli effetti attraverso le esperienze dei docenti”, 12:15 Discussione, 12:45 Saluti, 13 Buffet offerto a tutti i partecipanti.

Condividi: