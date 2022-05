Rotary, sfilata di beneficenza pro-Ucraina targata Milchstrasse ai Pancaldi

Tornano le iniziative benefiche del Rotary club Livorno Mascagni. Questa volta ad essere protagonista sarà una sfilata di moda in collaborazione con Nicola Ciabattini del negozio Milchstrasse, in programma per sabato 14 maggio alle 19.30 negli spazi dello stabilimento balneare Pancaldi (precisamente al meeting & conference centre). “Noi avevamo messo in programma tra le cose da fare quest’anno anche questa sfilata – dice Vito Vannucci (nella foto, ndr), presidente del Rotary Club Livorno Mascagni – che abbiamo già fatto in altre occasioni con Milchstrasse, per stare insieme in modo diverso, in allegria e leggerezza. Per cimentare l’amicizia e la collaborazione, fatto che ci aiuta a lavorare meglio per le cose più serie, i vari service che facciamo. Normalmente queste serate danno luogo ad un ricavato: e alla fine abbiamo deciso, visto che è scoppiata la guerra in Ucraina, con tutto quello che ne è conseguito, la decisione è stata di appoggiare la Comunità di Sant’Egidio, per le varie iniziative che realizza per questo dramma mondiale. Loro inviano medicinali, hanno presidi di accoglienza alle frontiere, insomma si danno da fare molto e bene. Ci saranno circa 200 persone”.

Al benvenuto, seguirà la presentazione della serata, poi il “Fashion show” con Milchstrasse 115 , poi la cena con un po’ di musica con dj set fino alle 23. “Abbiamo anche alcuni sponsor che ringrazieremo e sono attività livornesi. Questa volta abbiamo scelto anche le modelle. Qualche anno fa facemmo sfilare signore e ragazze rotariane, in questa circostanza abbiamo optato per una cosa più professionale“.

Il costo del biglietto è di 40 euro, e come detto il ricavato sarà devoluto Pro-Ucraina. I biglietti si possono acquistare presso il negozio Milchstrasse 115 (piazza Cavour) e alla gioielleria Martignetti (via Marradi, 57).