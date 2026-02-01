Rotonda31, mercoledì cabaret con Consalvo Noberini
Domenica 1 Febbraio 2026 — 18:27
"Amo Livorno e i livornesi" Con questa frase Consalvo Noberini benedice tutto ciò che riguarda la sua Livorno. Nato e vissuto nel quartiere Ardenza profumato di terra e di mare
“Amo Livorno e i livornesi” Con questa frase Consalvo Noberini benedice tutto ciò che riguarda la sua Livorno. Nato e vissuto nel quartiere Ardenza profumato di terra e di mare.
Lo scoglio addosso e la spontaneità del volgo labronico hanno da sempre caratterizzato il suo punto di osservazione. Ha calcato palchi in giro per la Costa Ovest ed è apprezzato anche nel “nord”. Il suo umorismo va oltre al puro show, che è ricco di battute, ricordi, sberleffi, riflessioni. Noberini riesce ad avvicinare a Livorno il cugino pisano con la garbata ironia di un campanilismo puro, oggettivo, verace. Non si risparmia neppure nei racconti legati a visitatori di foravia che giungono a Livorno, e si è dedicato con successo alla scrittura di libri umoristici e commedie brillanti.
Consalvo Noberini è considerato uno dei più “navigati” mattatori toscani del genere humour. La maglia amaranto sembra cucita addosso al comico, il passato di elettrauto nella piazza ardenzina ha lasciato un segno indelebile nei suoi ricordi legati ai modi di fare dei clienti livornesi e non solo, che egli rielabora in “macchiette” per il proprio spettacolo.
Sul palco si ascoltano momenti di vita e “cosa si faceva da bimbi” e la ridente riflessione che “Bimbi” a Livorno si è sempre, non importa l’età.
Le femmine sono e saranno sempre “le bimbe” e i compagni di vita sono e saranno sempre “i bimbi”.
“Ciao bello” anche se bello non sei, “Vieni dè” anche se sei già qui, e mille altri modi di dire interlocutori nelle frasi labroniche arricchiscono e sottolineano l’ “homus labronicus” di cui Noberini è fiero portavoce.
Uno spettacolo energico, che non risparmia nessuno con la ilarità mai volgare e che lascia un segno concertato tra leggerezza e profondità mescolate sapientemente. A tratti lo spettacolo si arricchisce di commozione, ma, attenzione, la battuta è sempre pronta ad emergere come un fulmine!
Rotonda31 – Rotonda di Ardenza, Viale Italia 136, Livorno mercoledì 4 febbraio 2026
Possibilità di cena con spettacolo al costo di (26,00 + 12,00) dalle ore 20,00; oppure solo spettacolo dalle ore 21,30 ingresso Euro 12,00.
Per prenotazioni whatsapp 338 5081221 oppure telefoniche 375 5831777
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.