Rotonda31, mercoledì cabaret con Consalvo Noberini

“Amo Livorno e i livornesi” Con questa frase Consalvo Noberini benedice tutto ciò che riguarda la sua Livorno. Nato e vissuto nel quartiere Ardenza profumato di terra e di mare.

Lo scoglio addosso e la spontaneità del volgo labronico hanno da sempre caratterizzato il suo punto di osservazione. Ha calcato palchi in giro per la Costa Ovest ed è apprezzato anche nel “nord”. Il suo umorismo va oltre al puro show, che è ricco di battute, ricordi, sberleffi, riflessioni. Noberini riesce ad avvicinare a Livorno il cugino pisano con la garbata ironia di un campanilismo puro, oggettivo, verace. Non si risparmia neppure nei racconti legati a visitatori di foravia che giungono a Livorno, e si èdedicato con successo alla scrittura di libri umoristici e commedie brillanti.

Consalvo Noberini è considerato uno dei più “navigati” mattatori toscani del genere humour. La maglia amaranto sembra cucita addosso al comico, il passato di elettrauto nella piazza ardenzina ha lasciato un segno indelebile nei suoi ricordi legati ai modi di fare dei clienti livornesi e non solo, che egli rielabora in “macchiette” per il proprio spettacolo.

Sul palco si ascoltano momenti di vita e “cosa si faceva da bimbi” e la ridente riflessione che “Bimbi” a Livorno si è sempre, non importa l’età.

Le femmine sono e saranno sempre “le bimbe” e i compagni di vita sono e sarannosempre “i bimbi”.

“Ciao bello” anche se bello non sei, “Vieni dè” anche se sei già qui, e mille altri modi di dire interlocutori nelle frasi labroniche arricchiscono e sottolineano l’ “homus labronicus” di cui Noberini è fiero portavoce.

Uno spettacolo energico, che non risparmia nessuno con la ilarità mai volgare e che lascia un segno concertato tra leggerezza e profondità mescolate sapientemente. A tratti lo spettacolo si arricchisce di commozione, ma, attenzione, la battuta è sempre pronta ad emergere come un fulmine!

Rotonda31 – Rotonda di Ardenza, Viale Italia 136, Livorno mercoledì 4 febbraio 2026

Possibilità di cena conspettacolo al costo di (26,00 + 12,00) dalle ore 20,00; oppure solo spettacolo dalle ore 21,30 ingresso Euro 12,00.

Per prenotazioni whatsapp 338 5081221 oppure telefoniche 375 5831777

