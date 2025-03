Rotondi e Silvi presentano la mostra Endless Nameless

La mostra, il cui titolo richiama una canzone dei Nirvana, è visitabile allo Studio 124 in via delle Cateratte 124. Per l'inaugurazione, sabato 15 marzo dalle ore 18.00, riecheggerà un sound creato da Silvi, Rotondi e Misuri tratto da una jam tra loop electro e chitarre funky

Michael Rotondi, docente del Liceo Cecioni di Discipline Grafico Pittoriche, artista visivo, dj e musicista e Federico Silvi, musicista e artista visivo, presentano “Endless Nameless” un viaggio visivo e sonoro che esplora la potenza simbolica del lavoro e delle mani come strumento di creazione, distruzione e resistenza. Un’installazione che si addentra in profondità su come la musica, l’arte, e l’energia umana, si connettano tra loro, dando forma a significati multipli.

Il titolo richiama direttamente una delle tracce più intense e misteriose dei Nirvana, Endless Nameless, che riflette il caos e la tensione. “Il pezzo – spiega Rotondi, il curatore – è un’esplosione sonora che esprime il disordine e l’irrequietezza dell’anima umana, un sentimento che viene restituito visivamente in una zona dedicata. La mostra si nutre di quella stessa energia primitiva, di quel suono grezzo, ma aggiungendo un’altra dimensione: quella delle mani, che sono al contempo strumenti di lavoro e simboli di potere”. Nel mese della permanenza della mostra negli spazi di Via delle Cateratte ci saranno due interventi live: il 22 marzo con il progetto Silvi/Denti di Cane e il 12 aprile a chiusura della kermesse suoneranno i Tanaka’s, nuovo progetto di Michael Rotondi e Valerio Fantozzi. Lo Studio 124 è uno spazio gestito da artisti e musicisti volto alla commistione di musica ed arte ed attività curatoriali con escursioni sui progetti sonori collettivi. Per l’inaugurazione riecheggerà un sound creato da Silvi, Rotondi e Misuri tratto da una jam tra loop electro e chitarre funky.

Condividi:

Riproduzione riservata ©