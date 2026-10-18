Runfordogs, passeggiata a sei zampe per sostenere le adozioni del canile

Una cinquantina di partecipanti ha condiviso tre chilometri insieme ai cani del Canile comunale La Cuccia nel Bosco. Alla terza edizione anche una settantina di iscritti alla virtual run da tutto il mondo, con partecipanti da Lisbona, Dublino, Islanda e foresta Amazzonica

Una passeggiata insieme, tre chilometri da percorrere fianco a fianco e un obiettivo importante: promuovere le adozioni dei cani del Canile comunale La Cuccia nel Bosco e sensibilizzare i cittadini contro l’abbandono degli animali. È questo lo spirito della terza edizione di Runfordogs, l’iniziativa che si è svolta questa mattina al Parco del Mulino, all’insegna della solidarietà, del rispetto e dell’amore per gli amici a quattro zampe.

Nonostante le condizioni meteorologiche non fossero particolarmente favorevoli, una cinquantina di persone ha partecipato alla passeggiata, condividendo il percorso con alcuni ospiti del canile: Sampei, Cloe, Balu, Luna e Nala. A condurli sono stati i volontari esperti Erina, Alessandro, Massimiliano, Cristina e Barbara, che hanno accompagnato i partecipanti lungo i tre chilometri dell’iniziativa.

Un’occasione per stare insieme, conoscere più da vicino i cani in cerca di una famiglia e ricordare quanto sia importante promuovere una cultura dell’adozione consapevole, fondata sulla responsabilità e sul rispetto degli animali.

Runfordogs supera i confini: partecipanti da tutto il mondo – La manifestazione non si è fermata al Parco del Mulino. Anche quest’anno Runfordogs ha coinvolto chi ha scelto di aderire alla virtual run, percorrendo il proprio itinerario in autonomia nei tre giorni dedicati all’iniziativa.

Sono stati circa 70 gli iscritti virtuali, che hanno partecipato da diverse parti del mondo. Un’edizione più internazionale che mai, con amici da Lisbona, Dublino, Islanda e persino dalla foresta Amazzonica.

Un risultato che testimonia come il messaggio della manifestazione possa raggiungere luoghi lontani, unendo persone diverse attraverso un obiettivo comune: sostenere gli animali e diffondere una maggiore consapevolezza sul loro benessere.

Una rete di associazioni per gli animali e l’ambiente – La terza edizione di Runfordogs è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Livorno, Cooperativa sociale Melograno, associazione Anpana, Gruppo Cinofilo Livornese, Uisp delegazione Terre dell’Etruria, Parco del Mulino e Sics – Società italiana cani salvataggio, con il contributo di Labromare.

Una rete di realtà che ha lavorato insieme per dare vita a una giornata capace di coniugare partecipazione, sensibilizzazione e attenzione verso gli animali.

Come sottolineato dalla dottoressa Cecilia De Grandis, direttrice sanitaria del Canile comunale di Livorno, l’auspicio è che anche questo piccolo resoconto dell’iniziativa possa contribuire a sostenere il canile e, soprattutto, a diffondere il significato più profondo di manifestazioni come Runfordogs.

L’obiettivo, infatti, va oltre la raccolta di adesioni o la semplice passeggiata: ogni iniziativa deve diventare un’occasione per sensibilizzare i cittadini alla responsabilità e al rispetto della città, degli animali e dell’ambiente che tutti condividiamo.

Perché adottare significa assumersi un impegno, mentre contrastare l’abbandono è una responsabilità collettiva. E Runfordogs, anche nella sua terza edizione, ha ricordato che bastano tre chilometri insieme per contribuire a far conoscere una causa che merita attenzione ogni giorno.

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