S-Passo al Museo, tre giorni di campus pasquale al Museo di Storia Naturale

Arte, natura, scienza saranno alcuni tra i temi protagonisti del campus di giovedì 6, venerdì 7 e martedì 11 aprile rivolto a bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni. Contattare il Museo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 tel. 0586/266711 oppure inviare una mail a [email protected] Iscrizioni online su https://itinera.link/spasso2023

Arte, natura, scienza saranno alcuni tra i temi protagonisti del campus rivolto a bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni che il Museo di Storia Naturale di Livorno organizza in collaborazione con coop. Itinera durante le vacanze scolastiche di Pasqua. Nell’ambito delle tre giornate di giovedì 6, venerdì 7e martedì 11 aprile saranno proposte attività diversificate di ambito scientifico e creativo utilizzando i diversi spazi attrezzati del Museo: dalle aule di laboratorio alle zone esterne come il giardino e l’ orto botanico. Il 6 aprile la giornata sarà dedicata ad attività nell’orto botanico ed alla ludoscienza con la visita alla mostra allestita al museo “Alieni: flora e fauna venute da lontano” un’esposizione delle principali specie “aliene” che minacciano la biodiversità locale e degli organismi animali e vegetali che possono creare scompensi ecologici. Il 7 aprile giornata a tema pasquale con caccia alle uova e laboratorio creativo, mentre l’11 aprile saranno realizzate attività di laboratorio a tema zoologia e a tema artistico con la pittura en plein air.

Il campus rappresenta un’ottima occasione per far trascorrere ai bambini giornate divertenti e ricche di esperienze legate alla cultura, all’apprendimento e per far vivere il Museo in modo attività e partecipato.

L’iniziativa “s-passo al museo” è promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze e Unicoop Livorno ed i musei della Toscana delle zone di Pisa, Lucca, Firenze, Arezzo, Grosseto ecc.

Per informazioni – Contattare il Museo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 tel. 0586/266711 oppure inviare una mail a [email protected]

Iscrizioni e pagamento on line. Per partecipare compilare il modulo di iscrizione on line e sottoscrivere il regolamento su https://itinera.link/spasso2023

E’ possibile partecipare anche ad una sola giornata.

