Sabato 1° aprile in Santa Caterina la Via Crucis vivente

Lo spettacolo, seconda edizione, regia di Gabriele Nuterini e don Michele Esposto, vedrà in scena 14 stazioni alternate tra l’interno e l’esterno della struttura. Sul palco gli attori delle compagnie teatrali livornesi

di Giulia Bellaveglia

Torna, per il secondo anno consecutivo, la Via Crucis vivente organizzata dalla parrocchia della Chiesa di Santa Caterina, in programma per sabato 1 aprile alle 21.15. L’evento, per la regia di Gabriele Nuterini e don Michele Esposto, vedrà in scena ben 14 stazioni alternate tra l’interno e l’esterno della struttura. “Don Michele – racconta Nuterini – viene da un paesino della Puglia dove gli abitanti fanno a gara a chi realizza la via Crucis più bella. Io, invece, ho sempre frequentato le parrocchie, in più sono un grande appassionato di teatro. Ecco perché abbiamo avuto l’idea di mettere in piedi uno spettacolo di questo tipo. Realizzare questo evento drammatizzato e così in grande è sempre stato il mio sogno”. Protagonisti dell’iniziativa anche gli spazi circostanti. “Realizzeremo L’ultima cena sugli scali del Refugio e L’orto degli ulivi sul sagrato della chiesa. Per il resto, sfrutteremo le varie cappelle di Santa Caterina, che si prestano benissimo per la realizzazione di tutte le stazioni”. A prendere parte all’iniziativa, gli attori delle compagnie teatrali livornesi. Questo il cast completo: Luca Gatta – Gesù, Patrizia Mantellini – Maria, Massimiliano Bardocci e Simone Marcis – ladroni, Gabriele Nuterini – centurione, Claudio Pulia – sacerdote, Claudio Porri – Pilato, Luca Longobardi – Simone di Cirene, Serena Sorrentino – Veronica, Federica Benelli – Maria di Magdala, Alessio Nencioni – Nicodemo, Iuri Giusti – Giuda, Daniele Guidi, Pasquale Gentile, Massimiliano Gabardi, Lorenzo Taccini – soldati romani, Edoardo Nuterini – Giovanni, Marco Pieroni – Simon Pietro, Mario Fiori, Benito Di Fiore, Alessio Nencioni, Umberto Liguori, Federico D’Ignazio, Enrico Bocelli, Antonio Frau, Daniela Gatta, Francesco Tarantino – apostoli, Claudio Masetti – voce fuori campo, Giulia Martano, Mirella Giovannetti – pie donne. Tecnico luci e audio Mauro Ferri, direttrice di scena Cassandra Nuterini, con la partecipazione dei bambini della Parrocchia nel ruolo del Popolo di Dio, costumi Mirella Giovannetti, musicisti Gaia Marcis, Romina Bocelli, Claudio Masetti.

