Sabato 1 aprile al Museo del Mediterraneo si parla di cinema e musica

Sabato 1 aprile alle 17 spettacolo a scopo benefico con Soroptimist e Rotary Club a favore del reparto Cure Palliative di Livorno

Si parlerà di cinema e musica nell’iniziativa in programma sabato 1 aprile, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. “Dalla pellicola al pentagramma, la musica nella storia del cinema” è il titolo dell’evento promosso da Soroptimist Club Livorno e Rotary Club Livorno, in collaborazione con il Museo. Uno spettacolo con un intento benefico il cui incasso sarà devoluto al Reparto Cure Palliative di Livorno. Costo del biglietto 15 euro.

Nell’abbinamento tra cinema e musica, il critico cinematografico Massimo Ghirlanda illustrerà alcuni spezzoni di film famosi, come del resto le relative colonne sonore, arrangiate per fisarmonica e sax dai maestri Massimo Signorini e Marco Vanni, il quale ha realizzato appositamente anche una “nuova” musica in sincronia con le scene del film muto Pawnshop (1916) di Charlie Chaplin. Nella suggestiva ambientazione della Sala del mare, risuoneranno le note di Le manine di primavera, tratte dal film Amarcord (1973) di Federico Fellini e Toro Scatenato (1981) dalla pellicola di Martin Scorsese, inoltre sarà eseguito l’Intermezzo di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Per la scena del film Singin’ in the rain (1952) di Stanley Doney e Gene Kelly sarà eseguita la composizione omonima composta da Arthur Freed nel 1929. Non mancherà l’omaggio a Ennio Morricone, con l’interpretazione di alcune delle colonne sonore più famose: da Gabriel’s oboe tratta dal film Mission (1986) di Roland Joffe’, a Nuovo Cinema Paradiso (1988) di Giuseppe Tornatore, fino a C’era una volta il West (1968) di Sergio Leone. La serata si concluderà con l’esecuzione del brano di Bacalov-Endrigo, tratto dalla colonna sonora del film Il Postino, (1994) di Michael Radford e della struggente La vita è bella, di Nicola Piovani dal film premio Oscar (1997) di Roberto Benigni.

Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: Segreteria del Museo alla mail [email protected], oppure al numero di tel. 0586/266711-34, negli orari: mer – ven ore 9-13, gio – sab ore 9-13 e anche 15-18.

