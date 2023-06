Sabato 10 giugno prima serenata ad Antignano per Scenari di Quartiere

Teatro e musica si uniscono con l’intento di esplorare e valorizzare fascinosi e vibranti angoli della città: il primo appuntamento, sempre ad ingresso libero, è per sabato 10 giugno, alle ore 19.30 in piazza Castello nel quartiere Antignano

Non solo narrazione, cifra artistica specifica di “Scenari di quartiere”, la rassegna della Fondazione Teatro Goldoni giunta all’ottava edizione con la nuova direzione artistica di Fabrizio Brandi ed Emanuele Gamba: “Quest’ anno il programma, come testimonia il rinnovato titolo – affermano gli organizzatori – offre una novità; accanto al teatro di narrazione, saranno cantate tre serenate i cui programmi spazieranno dall’ opera, alla canzone napoletana, al musical. Con grande spirito giocoso – proseguono – le serenate gireranno per Livorno sulle 4 ruote del nuovo Ford Ranger Raptor, offerto da uno dei nostri Main Sponsor, Ford BluBay, che per mezz’ora si trasformerà in un palco da cui tre cantanti della Mascagni Academy daranno voce e corpo ad alcune delle più belle musiche classiche e popolari degli ultimi due secoli”.

Ed ecco quindi che teatro e musica si uniscono con l’intento di esplorare e valorizzare fascinosi e vibranti angoli della città: il primo appuntamento, sempre ad ingresso libero, è per sabato 10 giugno, alle ore 19.30in piazza Castello nel Quartiere Antignano con “Arie d’Opera” con protagonista il soprano Alessandra Meozzi ed al pianoforte Chiara Mariani.

L’accostamento tra arie d’opera e narrazione è tutt’altro che casuale: la lirica ed il melodramma hanno visto nascere i loro capolavori da storie e vicende umane spesso intense, tra grandi passioni, conflitti e tormenti d’amore, mirabilmente utilizzate dai compositori su testi molto spesso tratti da romanzi o lavori teatrali in prosa. Le arie d’opera erano diffusissime tra tutte le classi sociali dal ‘700 alla prima parte del ‘900 ed hanno rappresentato un fatto di costume e culturale importante, per qualche verso assimilabile, pur nella differenza dei generi, a quello che ai nostri giorni rappresentano le canzoni nella più ampia accezione del termine: “Vissi d’arte” da Tosca, “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly, “Tu che di gel sei cinta” da Turandot (tutte e tre creazioni di Giacomo Puccini), sono tra le più celebri e saranno proposte nella prima “Serenata” in programma, declinando meravigliosamente in musica il tema del rimpianto e del dolore per un amore che la protagonista della vicenda avverte di perdere. Stesse emozioni per la mirabile aria di Gaetano Donizetti “Ebben, ne andrò lontana” da La Wally che aprirà la serata e che proseguirà con l’intensa “Voi lo sapete o mamma” da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, la delicata “Son pochi fiori” da L’amico Fritz sempre del compositore livornese insieme ad altri lavori, prima della chiusura affidata alla splendida “Summertime” di George Gershwin.

Un’ora prima della “Serenata”, alle 18.30 con ritrovo presso il luogo del concerto (in questo caso piazza Castello ad Antignano), sarà possibile partecipare gratuitamente alla visita del quartiere che ospita l’evento: la guida turistica Fabrizio Ottone condurrà il pubblico presente alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi di interesse storico ed artistico, narrandone brevemente genesi e sviluppo, con aneddoti e spunti divulgativi coinvolgenti.

Alessandra Meozzi diplomatasi brillantemente in canto presso il Conservatorio G. Puccini di La Spezia, si è perfezionata con importanti artisti, intraprendendo un’ intensa attività artistica lirica presso Teatri quali il Festival Puccini di Torre del Lago, Giglio di Lucca, Verdi di Pisa, Goldoni di Livorno, Pavarotti di Modena, Sociale di Rovigo, Alighieri di Ravenna, Teatro antico di Taormina, Lauro Rossi di Macerata, Teatro Ruben Dario di Managua (Nicaragua), Festival Internazionale di Chiuhuahua (Messico), NHK di Tokyo, sotto la guida di famosi Direttori d’orchestra ed affermati registi. Ha all’attivo numerosi concerti in varie città europee quali Parigi, Berlino, Oslo, Amsterdam, Francoforte.

Condividi: