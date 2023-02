Sabato 11 febbraio lo storico dell’arte Ciancabilla alla mostra dedicata a Banksy

Prosegue il ciclo di incontri gratuiti con intellettuali connessi a più livelli con il complesso e affascinante mondo della street art. L'incontro, per cui è necessaria la prenotazione a [email protected], si terrà dopo la consueta visita guidata delle ore 17:00

Prosegue il ciclo di incontri con intellettuali connessi a più livelli con il complesso e affascinante mondo della street art: sabato 11 febbraio alle ore 18:00, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Labronica – sede Bottini dell’Olio, è la volta dello storico dell’arte Luca Ciancabilla che condurrà un incontro gratuito riservato ai possessori del biglietto della mostra Banksy. Realismo Capitalista. An unauthorized exhibition. Ciancabilla è professore di seconda fascia presso l’Università di Bologna, dove insegna Museologia e critica artistica del restauro. Il suo percorso di ricerca è rivolto particolarmente alle pitture murali, convergendo verso l’Arte Urbana pittorica, intesa come Graffiti-Writing e Street Art. Autore di diverse monografie e saggi, ha curato con Claudio Spadoni L’incanto dell’affresco. Capolavori strappati da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo (Ravenna 2014) e con Christian Omodeo, Sean Corcoran Street art. Banksy & co. L’arte allo stato Urbano (Bologna 2016).

L’incontro, per cui è necessaria la prenotazione, è organizzato dal Comune di Livorno in collaborazione con la Coop Itinera e si terrà dopo la consueta visita guidata delle ore 17:00 a cura degli operatori delle coop Itinera, Agave e Coopculture.

Costo visita guidata delle ore 17:00: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona.

Info e prenotazioni: [email protected]

Costo incontro con Luca Ciancabilla: è sufficiente il biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8; è necessaria la prenotazione a [email protected]

Banksy Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition

Prodotta e organizzata da Comune di Livorno e Associazione MetaMorfosi

Dal 17 dicembre 2022 al 19 marzo 2023

INFORMAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10:00 – 20:00

sabato e la domenica 10:00 – 22:00

Biglietti

€ 12,00 intero

€ 8,00 ridotto

€ 2,00 ridotto scuole

INFO & PRENOTAZIONI: [email protected]

