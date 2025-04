Sabato 12 aprile spettacolo circense al Teatro delle Commedie

Sabato 12 aprile alle 17.30 per ragazzi, curiosi, appassionati e per tutta la famiglia. Prenotazione necessaria

Aprile si tinge dei colori del circo con l’avvicinarsi del World Circus Day, la Giornata Mondiale del Circo che quest’anno coincide con il giorno di Pasqua. Per l’occasione, l’associazione Saltimbanco scuola arte del Circo Asd accoglierà al Teatro delle Commedie uno spettacolo speciale: “Festa del circo in attesa del World Circus Day”. Sabato 12 aprile alle 17.30 la Sala Asili Notturni si trasformerà in un palcoscenico circense grazie all’esibizione del Cabaret delle Scuole di Circo, evento che riunisce giovani allievi di diverse realtà circensi toscane. Un progetto nato per promuovere il circo ludico-educativo, il sano protagonismo giovanile, dove giocoleria, acrobazie aeree, numeri clowneschi e performance di abilità diventano linguaggio comune per ragazzi dai 7 ai 18 anni. “È un’opportunità per connettere le nuove generazioni attraverso la passione per le arti circensi – spiegano gli organizzatori – Il circo è un’arte che unisce, educa e diverte. Vogliamo far scoprire il suo valore sociale e creativo”. Spettacolo aperto a bambini, famiglie e appassionati.

In scena le scuole:

Saltimbanco (Livorno)

Badabam (Siena)

Sottosopra (Arezzo)

Circo Libera Tutti (Montelupo Fiorentino)

Informazioni utili:

Biglietti: intero 5 €

Ridotto per genitori e allievi delle scuole di circo toscane 3 €

(posti limitati, prenotazione necessaria).

Contatti: 329.9523295

