Sabato 13 e domenica 14 aprile visite guidate alla sezione contemporanea del Museo della Città

Il focus di questa settimana prevede l'approfondimento su una delle figure capitali dell'arte italiana, Bruno Munari. E alle ore 11.00 di domenica 14 aprile torna anche l'appuntamento con la visita guidata per adulti e bambini che, attraverso divertenti quiz e indovinelli, svelerà i segreti di alcuni artisti

Sabato 13 e domenica 14 alle ore 17:30 proseguono le visite guidate a partenza garantita per scoprire la rinnovata sezione contemporanea del Museo della Città di Livorno, che racconta l’arte italiana dal secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta del Novecento. Il focus di questa settimana prevede l’approfondimento su una delle figure capitali dell’arte italiana, Bruno Munari, attraverso la lettura di un nucleo di opere esposte che esemplifica le rivoluzionarie intuizioni di cui si rese protagonista questo straordinario creativo e sperimentatore. Domenica 14 aprile alle ore 11.00 torna anche l’appuntamento con la visita guidata per adulti e bambini che, attraverso divertenti quiz e indovinelli, svelerà i segreti di alcuni artisti che con i loro lavori hanno contribuito ad arricchire il patrimonio contemporaneo del Museo. La sezione riallestita nell’ex chiesa del Luogo Pio ospita infatti una rinnovata selezione di opere ingressate tramite le edizioni storiche del Premio Modigliani e le attività del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea di Livorno, che vede emergere nuclei di approfondimento su artisti come Alberto Burri, Bruno Munari, Gianfranco Baruchello, Giulia Napoleone e altri protagonisti della ricerca italiana.

Calendario visite guidate a partenza garantita, ogni sabato e domenica alle ore 17:30:

– sabato 13 e domenica 14 aprile

visita della sezione contemporanea con focus su Bruno Munari

– sabato 20 e domenica 21 aprile

visita della sezione contemporanea con focus su Giulia Napoleone

– sabato 27 e domenica 28 aprile

visita della sezione contemporanea con focus su Gianfranco Baruchello

Visite guidate adulti e bambini



– domenica 14 aprile ore 11.00

– domenica 12 maggio ore 11.00

Orari Museo della Città di Livorno

dal martedì alla domenica h 10.00-19.00

chiuso il lunedì

Biglietti

Intero 5 euro, ridotto 3 euro

ridotto scuole 3

Visita guidata gruppi (max 25 persone)

costo 30 euro

Visita guidata scuole

costo 2 euro

Visite guidate a partenza garantita

Sezione contemporanea Museo della Città

costo 2 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Visite guidate adulti e bambini

costo 5 euro un adulto e un bambino; 3 euro ogni ulteriore partecipante (oltre al biglietto d’ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

