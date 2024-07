Sabato 13 luglio osservazione della Luna e del cielo al Museo del Mediterraneo

Sabato 13 luglio, al Museo del Mediterraneo, la Luna e il cielo saranno protagonisti della serata dedicata alle osservazioni con i telescopi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche), che metterà a disposizione i suoi telescopi, posizionati nell’area dell’Orto – Etnobotanico. Le osservazioni sono organizzate in due orari: alle 21.30 e alle 23.00 ed è consigliata la prenotazione. La Luna, unico satellite naturale della Terra è facilmente osservabile anche con un modesto telescopio. Si potranno scorgere i “mari”, con la caratteristica superficie liscia, i crateri e le lunghe catene montuose. La Luna, con i suoi notevoli cambiamenti di aspetto, dovuti al moto orbitale e all’orientamento rispetto al Sole, ha sempre esercitato un fascino particolare sul genere umano. Impersonata dai greci nella dea Selene, fin dall’antichità l’uomo la considera influente sui raccolti, le carestie e la fertilità. Una storia che i soci dell’A.L.S.A. racconteranno ai partecipanti, fornendo, inoltre, interessanti spiegazioni sulle metodologie e tecniche per l’osservazione. Le immagini verranno proiettate in tempo reale anche su maxi schermo.

Per informazioni e prenotazioni:

[email protected]

tel. 0586/266711

