Sabato 14 torna la Notte dei Musei a Livorno. Le iniziative

Ingressi a tariffa ridotta, letture sui segreti di Grubicy al Museo della Città e apertura prolungata al Fattori

Mediagallery

Sabato 14 maggio, dopo due anni di interruzione per l’emergenza sanitaria, torna a Livorno la Notte dei Musei. La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, è ospitata al Museo della Città e al Museo Fattori e promossa dal Comune di Livorno, in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture. Dalle 20 alle 22 l’ingresso alla mostra temporanea Vittore Grubicy De Dragon. Un intellettuale-artista e la sua eredità. Aperture internazionali tra divisionismo e simbolismo al Museo della Città sarà a tariffa ridotta (5€ anziché 8€) per tutti i visitatori. Alle 21 sarà inoltre possibile partecipare, senza costi aggiuntivi, alla visita guidata speciale con letture teatralizzate Ti racconto Grubicy: i lati nascosti dell’artista lombardo che attraverso cronache, poesie e racconti, narrerà frammenti della storia di Vittore Grubicy de Dragon attraverso gli occhi dei suoi affetti più cari. Al Museo Fattori apertura straordinaria fino alle 22 con ingresso al costo simbolico di 1€ per ammirare la straordinaria collezione permanente esposta, che getta luce sull’arte del territorio livornese e toscano e sulle transizioni dalla pittura macchiaiola alle differenti tendenze successive, fino al primo trentennio del Novecento.

MUSEO DELLA CITTA’ – Piazza del Luogo Pio, 19, Livorno

Quando: sabato 14 maggio dalle 20.00 alle 22.00 (ultimo ingresso 21.30)

Orario visita guidata: 21.00 (durata 1h circa)

Destinatari: giovani, adulti

Pagamento: 5€ a partecipante

Informazioni e prenotazioni segreteria Museo della Città:

0586 824551 – [email protected]

Prenotazione anticipata consigliata

MUSEO CIVICO GIOVANNI FATTORI – Via San Jacopo in Acquaviva, 65, Livorno

Quando: sabato 14 maggio dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso 21.30)

Pagamento: 1€ a partecipante

Informazioni: 0586 808001 – 824607 – [email protected]