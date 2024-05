Sabato 18 maggio musei aperti fino alle 22 per la Notte Europea dei Musei

Dalle 19.00 alle 22.00 apertura prolungata al Museo della Città e al Museo fattori, con visite guidate speciali a 1 euro, per conoscere lo straordinario patrimonio livornese

Sabato 18 maggio il Museo della Città di Livorno e il Museo civico G. Fattori aderiscono alla Notte Europea dei Musei: nell’occasione, dalle 19.00 alle 22.00, sarà possibile conoscere lo straordinario patrimonio livornese alla tariffa ridotta di 1 euro. La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa promossa dal MiC (Ministero della Cultura) patrocinata da ICOM (International Council of Museums) e si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale. Inoltre…

Sabato 18 maggio Museo della Città alle ore 19.00

Due visite guidate gratuite, una in lingua italiana e una in lingua francese – grazie al coinvolgimento delle comunità francofone di Livorno tramite lo sportello Cultura Accessibile – sul nuovo allestimento della Sezione contemporanea e sulla mostra Nicola Vukich (1972 – 2023) “In memoria”.

Museo Civico Giovanni Fattori alle 19.30

Sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita dedicata alla collezione museale, con un piccolo approfondimento sul ciclo delle allegorie di Adolfo Tommasi, di cui recentemente sono state esposte tre delle quattro tele che lo compongono.

Domenica 19 maggio Museo della Città

visita guidata ore 17.30 con focus su Giulia Napoleone al costo di 2 euro (in aggiunta al biglietto di ingresso).

Per tutte le visite guidate è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

Tel. 0586 824551

[email protected]

Museo civico G. Fattori

Via San Jacopo in Acquaviva 65, Livorno

0586 824607

[email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

