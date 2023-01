Sabato 21 finissage della mostra “Claudio Barontini l’anima in un istante”

La mostra Claudio Barontini. L’anima in un istante, che ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei numerosi visitatori, si conclude con un evento di grande interesse, la proiezione dello short doc Lindsay Kemp Claudio Barontini: disegni e fotografie

La mostra Claudio Barontini. L’anima in un istante, che ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei numerosi visitatori, si conclude con un evento di grande interesse, la proiezione dello short doc Lindsay Kemp Claudio Barontini: disegni e fotografie, prodotto da Lucia Manganaro Morelli con Cristiana Cerrini per la regia e montaggio di Cristiana Cerrini, che rende testimonianza della mostra del 2018 allestita, dai due artisti, al CAMeC (centro arte moderna e contemporanea) di La Spezia.

La proiezione dell’opera rappresenta una prima visione per la città di Livorno e la prima in un ente privato nazionale. Numerosi i Film festival in cui Kemp Barontini: disegni e fotografie è stato presentato (si ricorda il Focus International Film Festival – Las Vegas nel quale è aggiudicato il primo premio miglior cortometraggio in lingua straniera, il New York Nil Gallery Festival – New York City, Ealing Film Festival – London, FilmArte Festival di Madrid e il La Femme Short Film festival di Parigi) e risulta occasione gradita per omaggiare Lindsay Kemp, uomo di esperienze internazionali, nel luogo che l’artista aveva scelto da anni come residenza.

A conclusione della presentazione e della proiezione, seguirà una visita guidata alla mostra da parte del curatore Michele Pierleoni coadiuvato dal Maestro Claudio Barontini, occasione per ripercorrere gli scatti fotografici scelti per rappresentare “l’anima in un istante”, letta dalla sensibilità del fotografo tra ritratti a celebrità e interpretazioni del paesaggio, diverse delle quali tratte da pubblicazioni che hanno scandito il percorso artistico di primissimo piano.

Oltre a Claudio Barontini e Michele Pierleoni sarà presente Lucia Manganaro Morelli (produttrice del video), Cristiana Cerrini (regista) e Daniela Maccari ballerina e musa di Lindsay Kemp.

Condividi: