Sabato 22 luglio la Notte Bianca dello Sport, iniziativa unica nel suo genere in Italia

In allegato, cliccando sul bottone celeste sopra al titolo, trovate il video di promo realizzato da Fondazione Lem (con Eleonora Melosi) e il programma sport per sport con le info sul Social Taxi e l'elenco delle società sportive partecipanti. La Notte Bianca dello sport ha ottenuto il patrocinio del Ministero dello Sport

Partita da un’idea del sindaco Salvetti, il 22 luglio la Notte Bianca dello sport sarà realtà: dalle 18 alle 2 l'area della Cittadella dello Sport (via Allende, Stadio, via dei Pensieri) sarà chiusa al traffico e tutte le strutture sportive saranno aperte al pubblico. Prevista inoltre un’area ristoro e un dj set con la presenza di giovani artisti musicali tra cui spicca Leo Gassman

Sabato 22 luglio, dalle 18.00 alle 02.00, la città di Livorno celebra lo sport in ogni sua forma con La notte bianca dello sport. A organizzare l’evento per conto del Comune di Livorno è la Fondazione Lem, il soggetto comunale che si occupa di grandi eventi di taglio turistico, in collaborazione con il Comitato provinciale del Coni che ha coinvolto tutte le Federazioni sportive presenti a Livorno. La Notte Bianca dello Sport ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero dello Sport. Partita da un’idea del sindaco Salvetti che ha anche la delega allo sport, la Notte Bianca diventa realtà proprio a Livorno, città dello sport per eccellenza, divenuta tale grazie a campioni che si sono distinti in molteplici discipline: dal calcio alla scherma, dall’atletica al rugby, dal basket alle arti marziali e a tante altre. Per questo la manifestazione vedrà anche il coinvolgimento di molti sportivi livornesi di ieri e di oggi, a disposizione di bambine e bambini che decideranno cimentarsi nelle varie discipline. Il luogo deputato della manifestazione non poteva che essere la Cittadella dello Sport compresa tra via dei Pensieri e via Allende: un’area che racchiude le principali strutture sportive della città. Queste saranno tutte aperte al pubblico: dallo stadio Armando Picchi al Campo Scuola Martelli (solo la zona lanci), toccando la piscina Camalich, il PalaScherma Fides, il PalaCosmelli e il PalaMacchia per arrivare al “Montano” di rugby, all’Atleti Sporting Club (Tennis) e all’ippodromo Caprilli, con l’ingresso alle scuderie proprio da via dei Pensieri. Il parcheggio del campo scuola Martelli rimarrà chiuso dalle 16.00 di venerdì 21 per allestimento. Via Allende e via dei Pensieri saranno chiuse al traffico dalle 8.00 del 22 luglio. L’area diventerà una grande zona completamente pedonale aperta alla fruizione di famiglie, ragazzi e adulti interessati a scoprire le decine di discipline che verranno presentate durante la serata.

Nell’area parcheggio del campo scuola sarà allestito un placo centrale e un grande stand dove si svolgeranno dei talk show con personaggi del mondo dello sport. Sul palco è previsto l’evento “Radio stop party“: spettacolo di intrattenimento e musica con ballerine e dj set che coinvolgerà il pubblico a ballare e cantare. È inoltre prevista la presenza di un ospite speciale a sorpresa. Allestita anche un’area ristoro. Molte le società che parteciperanno offriranno, infatti, la possibilità di provare il loro sport ai tanti che si avvicineranno anche solo per ricevere informazioni al riguardo in vista delle ripartenze sportive di settembre. Sono previsti dei tatami per le arti marziali, un ring per il pugilato, uno spazio protetto per il kickboxing, un tunnel di battuta gonfiabile per provare il baseball e dei mini-campi di basket per giocare sfide tre contro tre. Per bevande e cibo, oltre nello spazio all’aperto, sarà possibile trovare ristoro all’interno dei bar e ristoranti dei vari impianti sportivi. Infine, per i più piccoli saranno allestiti alcuni gonfiabili nella maxi-area della manifestazione.

Main sponsor saranno Porta a Mare Livorno e Chianti Banca. Sponsor tecnici: Decathlon e Leroy Merlin.

Le dichiarazioni

“Si riesce a realizzare un’idea – ha dichiarato il presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone – che già era stata lanciata prima della pandemia, quella cioè di creare una grande vetrina dello sport livornese. Livorno è una città che produce risultati veramente eccezionali, siamo sempre in prima fila a lottare per delle medaglie, per questo era giusto, anche una volta l’anno, realizzare un evento del genere. Iniziativa che deve diventare una tappa importante dell’estate livornese. E’ necessario dare un significato preciso a questo grande movimento per una serie di motivi: il primo per rendere onore ai tanti campioni che Livorno riesce a produrre, ha prodotto e continuerà a produrre, e un segno di riconoscimento nei confronti dei tantissimi volontari, delle tantissime società che giornalmente lavorano per lo sport livornese”.

Adriano Tramonti, responsabile organizzazione, promozione e ambito di Fondazione Lem ha aggiunto: “Il dato interessante è che questo evento ha raccolto l’attenzione di sponsor di rilievo che si sono innamorati dell’iniziativa e ci hanno dato una mano, permettendoci di organizzare una festa importante, aumentandone così il livello qualitativo. La modella del video/spot della “Notte dello sport” Eleonora Melosi, è livornese ed è anche una giocatrice di pallavolo. Saranno presenti numerose federazioni sportive che avranno a loro disposizione uno spazio ed un gazebo. La parte spettacolare privilegia i giovani e tra i vari nomi che saliranno sul palcoscenico, montato nell’area parcheggio del campo scuola, segnaliamo Leo Gassman. Gli impianti sportivi della “cittadella dello sport” saranno tutti aperti ad eccezione del camposcuola, che ha la pista in rifacimento e la ristorazione presente all’interno degli impianti sarà anche spostata sulla strada”.

“Mi preme dare qualche numero – ha concluso Gianni Tacchi, referente Lem per i rapporti con Coni e Federazioni Sportive – 48 sono le realtà coinvolte, tra federazioni sportive, associazioni, enti di promozione, che al loro interno hanno varie discipline. La Notte dello Sport sarà dunque una manifestazione che porterà nella zona della cittadella dello sport un numero importantissimo di persone e di realtà che si occupano di tutte le discipline sportive presenti a Livorno. Ognuno avrà il suo spazio per le proprie attività. Il basket ha organizzato una tappa nazionale del circuito 3 contro 3, il baseball farà una esibizione all’interno di un gonfiabile, ci saranno eventi sportivi di beneficienza, il pugilato avrà un ring al centro del parcheggio di fronte al camposcuola e Mma e kick boxing avranno una gabbia. Sarà possibile anche visitare il palazzetto della scherma. Le iniziative saranno tantissime e per tutti i gusti. I bambini avranno l’opportunità di provare tutti gli sport”.

IL PROGRAMMA DEI TALK E MUSICA DEL PALCO CENTRALE

Ore 18.40 Lo sport paralimpico: con la presenza del ciclista Carlo Calcagni ed esponenti livornesi

Ore 19.20 Il futuro dello sport: al centro del talk la riforma dello Sport

Ore 20.00 Inaugurazione della Notte bianca dello sport

Ore 20.40 Il fenomeno del basket a Livorno: presenti vecchie glorie della pallacanestro livornese e i protagonisti di oggi

Ore 21.20 I nostri campioni: Francesco Marrai (vela), Irene Vecchi (scherma) ed altri

Ore 22.00 Concerto + dj set

