Sabato 23 tornano gli aperitivi artistici dell’Associazione Vivi Montenero

Sabato 23 alle 17.30 al Caffè delle Carrozze in piazza delle Carrozze, la professoressa Anna Maria Citi rievocherà la Montenero del ‘700 come appare nella trilogia di commedie di C. Goldoni Le smanie della villeggiatura, con la partecipazione della Livornina

Riprendono dopo la sosta pasquale gli aperitivi “artistici” promossi dall’associazione Vivi Montenero in collaborazione con Pro Loco, per valorizzare la tradizione culturale di Montenero e al tempo stesso i numerosi imprenditori della ristorazione presenti sul territorio. Dopo la presentazione della celebre Villa Jermy, nota come villa delle rose, tenuta dal professor Fabrizio Dal Canto al Bar Ristorante Montallegro e la carrellata di scene di film e documentari girati a Montenero presentata dal videomaker e tecnico di produzione della Rai di Firenze Marco Sisi presso il Ristorante Conti, sarà la volta di Montenero in letteratura e nell’arte sacra.

Sabato 30 alle ore 17.30 nel Bar Ristorante A Montenero in piazza del Santuario concluderà il ciclo di incontri il professore Fabrizio Dal Canto proponendo una ricostruzione della mancata Via del Rosario da Livorno a Montenero. Come di consueto, brindisi finale offerto dall’associazione Vivi Montenero. La cittadinanza è invitata a partecipare.