Sabato 24 febbraio al Museo della Città il duo teatrale dei Trabagai

Sabato 24 febbraio alle ore 18.00 torna al Museo della Città di Livorno il duo teatrale dei Trabagai, al secolo Giorgio Monteleone ed Elena Farulli, con “…per quel sorriso” spettacolo ispirato alla più celebre opera d’arte di Leonardo da Vinci, la Gioconda.

Tanto è stato detto sulla Gioconda, i massimi critici d’arte si sono espressi ed hanno scandagliato quell’ineffabile sorriso. Ma che cosa ha spinto Leonardo da Vinci a dipingerlo così? I Trabagai, con i loro fedeli strumenti, chitarra e mandolino, forniranno la loro personale e originale versione della storia. Il Teatro Trabagai nasce nel 1998 dall’esperienza artistica dei suoi fondatori: Giorgio Monteleone ed Elena Farulli, entrambi con una formazione multidisciplinare: teatro d’attore, di Commedia dell’Arte e clown, canto e musica. La loro ricerca si è indirizzata negli anni nella direzione di nuove tecniche che affondano le radici nelle forme espressive popolari, rielaborandole e creando un’originale commistione di stili. Presente da oltre un ventennio nei maggiori festival e rassegne di teatro (adulti e ragazzi), il duo Trabagai ha prodotto negli anni numerosi spettacoli, collaborando con artisti e compagnie di rilievo. L’ingresso allo spettacolo non comporta costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che ogni sabato e domenica alle 17 sono in programma le visite guidate a partenza garantita per la mostra Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture. Si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro,

audioguida 3 euro

Possibilità di biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo www.museodellacittalivorno.it

Visita guidata a orario fisso

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

